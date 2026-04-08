Време е за най-равностойното дерби

8 Април, 2026 10:06 533 0

Срещата на стадион „Христо Ботев“ е от 20:30 часа

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес погледите на всички в българския футбол ще бъдат насочени към Пловдив, тъй като от 20:30 часа един срещу друг излизат градските съперници Ботев и Локомотив. Рефер на срещата е Любослав Любомиров.

Срещата на стадион „Христо Ботев“ е дербито на 29-ия кръг на efbet Лига, като домакините са девети с 36 точки и се борят със зъби и нокти за място в Топ 8, докато гостите са пети с 44 точки и целта до края на сезона ще бъде да запазят това място, което дава право на бараж за Лигата на конференциите.

Това ще бъде 121-ото издание на пловдивското дерби на ниво „първенство“. Дуелът е изключително оспорван, като Ботев има 42 победи, успехите на Локомотив са 41, а равенствата – цели 37. Головете на ниво елит обаче са в полза на „смърфовете“ – 143 на 140.

Всичко това обещава наистина интересен мач, в който победителят навярно няма да е ясен до самия край.
Съперниците имат и неуредени сметки, защото първото пловдивско дерби за сезона бе прекратено заради хвърлена бутилка по вратаря на Ботев Даниел Наумов, заради което Ботев получи заслужена победа. Следващото издание на дуела беше за Sesame Купа на България, където обаче тимът на Душан Косич спечели и нарани сериозно егото на своя градски опонент.

Така, че днес на „Колежа“ ни очаква зрелище, страхотна атмосфера и битка за всяка педя терен...


