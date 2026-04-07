Почина Мирча Луческу – легендата си отиде на 80 години

7 Април, 2026 21:18 2 248 1

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Футболната общност потъна в скръб след новината за кончината на един от най-емблематичните треньори и играчи на нашето време – Мирча Луческу. Румънският стратег, оставил незаличима следа в историята на световния футбол, почина на 80-годишна възраст, след като дълго се бори със сериозни здравословни проблеми.

През последните седмици състоянието на Луческу се влоши драстично. Дългогодишните сърдечни неразположения, които изискваха постоянен лекарски контрол, се обостриха и доведоха до поредица от тежки аритмии. Медицинският екип, който неотлъчно следеше здравето му, предприе спешни мерки и имплантира вътрешен дефибрилатор, с надеждата да стабилизира състоянието на футболната легенда. Уви, въпреки всички усилия на специалистите, драмата достигна своя апогей в края на миналата седмица. Мирча Луческу получи масивен инфаркт, който се оказа фатален. Така, на Велики вторник, сърцето на големия румънец спря завинаги, оставяйки след себе си огромна празнина в света на спорта.

Мирча Луческу ще остане в историята като един от най-успешните и уважавани футболни специалисти. Като играч и треньор на Динамо Букурещ, той изведе отбора до седем шампионски титли и Купа на Румъния, записвайки впечатляващите 250 мача между 1963 и 1977 година. Талантът и лидерските му качества го отведоха и до международни успехи – трофеи в Италия, Украйна, Русия и Турция, където името му се превърна в синоним на победа и професионализъм. Последната му роля бе начело на румънския национален отбор, където отново доказа, че е истински вдъхновител за поколения футболисти. На 29 март, по време на тренировка, Луческу припадна и бе спешно транспортиран в Университетската болница в Букурещ. Въпреки медицинската намеса, съдбата се оказа безмилостна.

Смъртта на Мирча Луческу бележи края на една епоха, но и началото на легенда, която ще живее вечно в сърцата на милиони почитатели по света. Футболният свят губи не просто велик треньор, а истински визионер, чийто принос към играта ще бъде помнен завинаги.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Голям Треньор беше! Залужни като си тръгне от Африка, сто процента в Рая ще му бъде готвач на отборът!

    23:51 07.04.2026

