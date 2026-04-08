Спират временно търсенето на нов румънски селекционер след трагичната вест

Веднага след трагичната вест за кончината на Мирча Луческу, Румънската футболна федерация излезе с официално съобщение, съдържащо емоционално обръщение от президента на централата Разван Бурляну. Институцията е предприела незабавни мерки в знак на дълбока почит към една от най-великите фигури в историята на местния и световния футбол. В своето известие федерацията обяви две ключови решения, взети минути след потвърждаването на скръбната вест. На първо място, назначаването на нов национален селекционер се отлага за неопределено време. По предварителна програма, в сряда е трябвало да се проведе решаваща среща по този въпрос. Самият Луческу заемаше този отговорен пост до четвъртък, 2 април.

В официалната си позиция ФРФ изразява своята безгранична скръб, определяйки Луческу не просто като гениален тактик, а като ментор, визионер и истински национален символ. Президентът на Румънската футболна федерация не скри болката си от огромната загуба. В своето обръщение той подчерта човешките и професионални качества на великия треньор.

Romanian manager Mircea Lucescu has passed away at 80 years old tonight. 💔🇷🇴



Rest in peace, Mircea. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

„Това е черен ден за Румъния и за световния футбол. Напусна ни човек, който живееше чрез и за футбола във всяка секунда от своето съществуване. Мирча Луческу не беше просто треньор, а учител по живот за цели поколения играчи. Той беше човек, който обичаше този спорт повече от всичко в живота, а въздействието му върху нашия футбол е неизмеримо. В тези моменти на тежко изпитание, нашите мисли са насочени към опечаленото семейство. Оставаме с неговите уроци, с неговата елегантност и с една огромна празнина, която никога няма да може да бъде запълнена. Лек път сред звездите, господин Луческу!“, извести Бурляну.