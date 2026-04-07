Байерн Мюнхен удари Реал Мадрид насред „Сантяго Бернабеу“ в първи четвъртфинал от Шампионската лига

Байерн Мюнхен изненада Реал Мадрид с победа 2:1 като гост в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Немският колос си осигури ценен аванс преди реванша в Германия.

Още от първия съдийски сигнал баварците наложиха високо темпо и агресивен натиск. Александър Павлович не се поколеба да тества рефлексите на Андрий Лунин, а малко по-късно Майкъл Олисе опита да изненада вратаря на домакините с прецизен изстрел от фаул. В 9-ата минута Дайо Упамекано бе на косъм да открие резултата, но не успя да реализира след отлично подаване от Хари Кейн.

„Белият балет“ не остана длъжен и след четвърт час игра Килиан Мбапе се озова очи в очи с Мануел Нойер, но германският страж показа защо е сред най-добрите в света. Винисиус Жуниор също пробва късмета си с далечен шут, но без успех.

В 27-ата минута Байерн получи нов шанс след неразбирателство в защитата на Реал, но Лунин поправи собствената си грешка и спаси удар на Серж Гнабри.

Натискът на гостите даде резултат малко преди почивката – в 41-ата минута Луис Диас се измъкна зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:1.

Втората част започна вихрено за Байерн. Само секунди след подновяването на играта Майкъл Олисе отне топката в центъра и изведе Хари Кейн, който с безпогрешен удар удвои преднината на гостите – 0:2.

Домакините не се предадоха и организираха опасна контраатака, при която Винисиус Жуниор не успя да преодолее Нойер. В 65-ата минута Джуд Белингам намери Мбапе, но и този път германският вратар бе непробиваем. Малко след това Мбапе пропусна нова добра възможност.

В 74-ата минута Трент Александър-Арнолд проби по десния фланг и подаде остро в наказателното поле, където Килиан Мбапе най-накрая намери мрежата и намали резултата на 1:2.

До края на срещата Реал Мадрид натисна, но Байерн удържа преднината си.

Реваншът между двата европейски гранда ще се изиграе на 15 април на „Алианц Арена“.