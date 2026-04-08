Треньорът на Реал Мадрид: Можехме да вкараме още и да измъкнем по-добър резултат

8 Април, 2026 07:29 1 362 6

  • алваро арбелоа-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • байерн мюнхен

Баварците записаха успеха на стадион “Сантиаго Бернабеу”, което означава, че на реванша следващата седмица трябва да правят много сложен обрат на “Алианц Арена”

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алваро Арбелоа говори след загубата на неговия Реал Мадрид с 1:2 от тима на Байерн (Мюнхен) в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионската лига. Баварците записаха успеха на стадион “Сантиаго Бернабеу”, което означава, че на реванша следващата седмица трябва да правят много сложен обрат на “Алианц Арена”.

“На полувремето говорихме за това, че трябва да продължим да играем стегнато, но допуснахме гол скоро след почивката. Настоявах, че трябва да работим малко повече върху играта с топка - да подобрим владението, да продължим да я задържаме и бързо да си я връщаме, след като загубим контрола. През второто полувреме действително го направихме по-добре. Нашият гол ни даде надежди, но това беше вечер, в която играхме срещу талантлив, опасен отбор.

Поздравявам играчите си за това, че продължиха да атакуват и не загубиха вярата си. Отиваме в Германия, знаейки, че сме способни да победим. Грешките са ситуации, за които сме говорили. Когато играеш и те пресират, трябва да бъдеш внимателен, да затвориш тялото си и да защитиш топката, защото това е опасна фаза от играта. Често това е най-важното нещо, което трябва да избягваш - да загубиш топката в лоша позиция срещу отбор като този. Можехме да вкараме още и да измъкнем по-добър резултат.

Говорих много с Джуд Белингам за това да се завърне безопасно след дългата контузия, но той е човек, който не искам на пейката. Когато той влезе напълно във форма, го искам в отбора си всяка седмица”, каза Арбелоа.


  • 1 Пришелец

    4 0 Отговор
    И Байерн изпуснаха много,но заслужиха победата.

    07:37 08.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор
    Байерн ви направиха смешни!Треньоре,ти кой мач си глесал?🤔🤣🤣🤣🤣👍

    07:37 08.04.2026

  • 3 АВЕ ТЪПУНЧО

    5 0 Отговор
    МОЛИ СЕ,ЧЕ БАВАРЦИТЕ НЕ ВИ НАНИЗАХА ОЩЕ 3 ГОЛА.

    08:18 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отборът

    6 0 Отговор
    Реал не е този, който трябва да бъде. Пълен с некадърници и измислени звезди. Няма средна линия, няма защита, бавен е в обработката и взимането на решение когато атакува и тн. И да си приготвят шушоните за Мюнхен.

    08:46 08.04.2026

  • 6 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Този е треньор на един мързелив отбор !Време е и него да махат !

    10:24 08.04.2026

