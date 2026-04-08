ЦСКА гостува на Монтана в откриващия мач от кръга в Първа лига

Монтана посреща ЦСКА днес от 18:00 часа стадион "Огоста" в откриващ мач на междинния 29-и кръг в efbet лига. Срещата противопоставя два отбора от двата полюса на класирането, като гостите от София са абсолютен фаворит, но домакините от Северозапада се нуждаят отчаяно от точки в битката си за запазване на елитния статут.

Отборът на Христо Янев влиза в мача от четвъртата позиция с 52 точки, като вече си гарантира място в Топ 4 преди предстоящите плейофи. Днешната среща се явява последен тест и генерална репетиция за "армейците" преди големия сблъсък с Левски в понеделник.

Очакванията към ЦСКА са не просто да вземе трите точки срещу последния в класирането, но и да демонстрира убедителна и красива игра, която да вдъхне допълнителна увереност на играчите и феновете. При евентуален успех днес, "червените" временно ще се изкачат на третото място, изпреварвайки ЦСКА 1948. Столичани се намират в отлична форма, записвайки четири победи в последните си пет мача, включително категорични успехи над Добруджа (2:0) и Берое (3:0).

Ситуацията в лагера на домакините е критична. Възпитаниците на Атанас Атанасов заемат последното 16-о място с едва 16 пункта. Тимът изостава на седем точки от 13-ата позиция (заемана от Спартак Варна), която дава право на бараж за оцеляване.

Формата на Монтана е притеснителна – отборът е в серия от пет поредни поражения, а от началото на пролетния полусезон е спечелил само една точка и е отбелязал едва един гол (при загубата с 1:2 от Арда в миналия кръг). Последната победа на тима в шампионата датира от далечния 12 септември.

Задачата пред Атанас Атанасов се усложнява допълнително, тъй като двама от основните футболисти на Монтана пропускат днешния сблъсък.

Монтана се явява един от традиционно най-удобните съперници за ЦСКА. "Червените" се намират в серия от пет поредни победи срещу този опонент (включително успех с 3:1 по-рано през сезона).

Статистиката от гостуванията на "Огоста" е смазваща в полза на столичани: от общо 9 мача за първенство там, ЦСКА е спечелил 8. Единствената победа за Монтана над именития съперник е постигната през сезон 1996/97 с 3:1, когато първенството вече е било решено в полза на "армейците".