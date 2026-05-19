Времето днес, прогноза за вторник, 19 май: Облачността се увеличава, в Северна България остава ветровито

През нощта вятърът ще отслабне и над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно.

Минималните температури ще бъдат в интервала от 9° до 12°, в София около 9°, а максималните - между 19° и 24°, в София - около 20°, по Черноморието между 18° и 23°.

Облачността ще се увеличава и следобед в южната половина от страната ще има валежи от дъжд – главно в планинските райони, придружени от гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България.

И в планините около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд, с гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 10° на Алеко, до

14° на Боровец.

До края на седмицата, времето ще остане много променливо. В сряда и четвъртък температурите ще останат без промяна. Ще има повече слънчеви часове, но и райони с валежи придружени от гръмотевици.

В петък и събота ще вали на повече места в страната и по-интензивно. Максималните температури слабо ще се понижат и в повечето райони ще бъдат около и под 20°.