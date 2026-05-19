Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 19 май: Облачността се увеличава, в Северна България остава ветровито

Времето днес, прогноза за вторник, 19 май: Облачността се увеличава, в Северна България остава ветровито

19 Май, 2026 03:00 872 8

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 20°, по Черноморието между 18° и 23°

Времето днес, прогноза за вторник, 19 май: Облачността се увеличава, в Северна България остава ветровито - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта вятърът ще отслабне и над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно.

Минималните температури ще бъдат в интервала от 9° до 12°, в София около 9°, а максималните - между 19° и 24°, в София - около 20°, по Черноморието между 18° и 23°.

Облачността ще се увеличава и следобед в южната половина от страната ще има валежи от дъжд – главно в планинските райони, придружени от гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България.

И в планините около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд, с гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 10° на Алеко, до
14° на Боровец.

До края на седмицата, времето ще остане много променливо. В сряда и четвъртък температурите ще останат без промяна. Ще има повече слънчеви часове, но и райони с валежи придружени от гръмотевици.

В петък и събота ще вали на повече места в страната и по-интензивно. Максималните температури слабо ще се понижат и в повечето райони ще бъдат около и под 20°.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    1 2 Отговор
    Хубав ден на всички, а на укрофилите, американофилите, центаджиите и соросоидите един изхрачен да се задавите!

    03:15 19.05.2026

  • 6 Чеп

    1 0 Отговор
    На Маша до сливаците.

    05:44 19.05.2026

  • 7 хаберих

    0 0 Отговор
    - Тате, защо мама я боли толкова често главата?
    - Защото татко носи малко пари вкъщи.
    - А защо носиш малко пари?
    - Защото тати харчи част от парите с едни лелички със здрави глави!

    06:17 19.05.2026

  • 8 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:11 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове