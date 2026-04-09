Младокът Жоао Фонсека изравни постижение от 2005-а в Монте Карло

9 Април, 2026 16:04 609 0

Бразилският талант се превърна в най-младия четвъртфиналист от над две десетилетия насам

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само на 19 години, бразилският талант Жоао Фонсека се превърна в най-младия четвъртфиналист на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Монте Карло на червени кортове от 2005 година насам. Тогава, преди над две десетилетия, легендарният Рафаел Надал и френският ас Ришар Гаске впечатлиха света със своите изяви на тази фаза. Днес, Фонсека поема щафетата и вдъхва нов живот на турнира с изключителното си представяне.

В третия кръг на надпреварата, младият бразилец демонстрира хладнокръвие и зрялост, които рядко се срещат на такава възраст. Той категорично надигра италианеца Матео Беретини, който заема 90-о място в световната ранглиста, с резултат 6:3, 6:2 само за 75 минути игра. Това бе първа победа за Фонсека срещу Беретини, след като двамата се изправиха един срещу друг за втори път на професионално ниво.

Този успех осигури на Фонсека дебютно участие на четвъртфинал в турнир от сериите "Мастърс" при мъжете – постижение, което надминава досегашния му най-добър резултат, достигнатия четвърти кръг в Индиън Уелс по-рано през сезона.

Любопитен факт е, че това е петият четвъртфинал в професионалната му кариера, като до момента е триумфирал в два от тях. Фонсека впечатлява и с постоянството си – в трите си срещи до момента в Монте Карло той е загубил само един сет, което говори за отлична форма и стабилна психика на корта.

Следващото предизвикателство пред бразилския диамант е истинско изпитание – сблъсък с третия в световната ранглиста Александър Зверев от Германия. Двамата ще се срещнат за първи път на професионално ниво, а очакванията за този двубой са повече от високи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

