България с много важна битка

Българските тенисистки излизат в решителна битка срещу Кипър за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“. Воденият от легендата Магдалена Малеева тим демонстрира пълна доминация в Баня Лука, като достигна до финалния плейоф след перфектен актив.

В последния двубой от груповата фаза нашите момичета не оставиха шансове на Египет, триумфирайки с категоричното 3:0. Росица Денчева даде аванс на „лъвиците“ след 6:3, 6:2 над Нада Фуад, а 19-годишната Елизара Янева подпечата успеха с 6:4, 6:1 над Сандра Самир. Двете млади надежди бяха безпощадни и на двойки, затваряйки срещата с 6:2, 6:3. Преди това българките се справиха последователно с отборите на Южна Африка, Мароко и Северна Македония.

Сега пред изключително младия ни състав, чиято средна възраст е едва 20 години, стои последното препятствие по пътя към промоцията. С първа ракета Елизара Янева и подкрепата на Денислава Глушкова, Лидия Енчева и Росица Денчева, България излиза за задължителен триумф срещу тима на Кипър.