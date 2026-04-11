България с много важна битка

11 Април, 2026 11:28 631 1

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българските тенисистки излизат в решителна битка срещу Кипър за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“. Воденият от легендата Магдалена Малеева тим демонстрира пълна доминация в Баня Лука, като достигна до финалния плейоф след перфектен актив.

В последния двубой от груповата фаза нашите момичета не оставиха шансове на Египет, триумфирайки с категоричното 3:0. Росица Денчева даде аванс на „лъвиците“ след 6:3, 6:2 над Нада Фуад, а 19-годишната Елизара Янева подпечата успеха с 6:4, 6:1 над Сандра Самир. Двете млади надежди бяха безпощадни и на двойки, затваряйки срещата с 6:2, 6:3. Преди това българките се справиха последователно с отборите на Южна Африка, Мароко и Северна Македония.

Сега пред изключително младия ни състав, чиято средна възраст е едва 20 години, стои последното препятствие по пътя към промоцията. С първа ракета Елизара Янева и подкрепата на Денислава Глушкова, Лидия Енчева и Росица Денчева, България излиза за задължителен триумф срещу тима на Кипър.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    Като прочетох заглавието си помислих че отиваме на война за свободата на България,а то било пак за спиртисти и безделници ритнитопковци

    11:34 11.04.2026

