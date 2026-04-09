Милан се готви да отмъкне Горецка от Байерн Мюнхен за без пари

9 Април, 2026 17:10 550 0

Решението му се очаква още до края на месеца

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан е готов да предложи на Леон Горецка договор за три години със заплата от минимум пет милиона евро на сезон. Стратегията е подобна на тази при привличането на Адриен Рабио миналия септември и отразява промяната в политиката на клуба.

Важното в случая е, че Байерн Мюнхен освобождава 31-годишния Горецка в края на сезона и Милан няма да плати нито евро за траснфера му.

Три години е повече от това, което предлагат другите заинтересовани клубове в Италия и чужбина, ограничаващи се до двугодишни договори, което дава предимство на „росонерите” в надпреварата, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Самият Горецка е склонен да вземе решение за бъдещето си скоро, вероятно още преди края на месеца, за да не остави конкурентите си в неизвестност.

Горецка обаче няма да е единствената промяна в Милан това лято. Фофана и Лофтъс-Чийк са основните кандидати за напускане, докато Ричи и Яшари предстои да покажат потенциала си. Голям въпросителен знак остава бъдещето на Модрич - клубът вярва, че хърватинът ще поднови за още една година, воден от мечтата да поведе „росонерите” в Шампионска лига.


