Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на „Сан Сиро“

10 Април, 2026 09:29 1 197 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-голямата политическа партия в Италия внесе предложение за анулиране на продажбата на „Сан Сиро“ на Интер и Милан след започнало разследване по казуса със стадиона.

След десетилетие на дискусии, представяни, отхвърляни и преразглеждани проекти, двата клуба най-накрая финализираха закупуването на терена около стадион „Джузепе Меаца“ в миланския квартал Сан Сиро. През ноември 2025 г. клубовете сключиха споразумение на стойност 200 милиона евро за изграждане на нова арена на мястото, което в момента се използва за паркинг. След това те ще могат да разрушат съществуващия стадион или да го реконструират.

Всичко това обаче отново е поставено под въпрос, след като офисите на градския съвет на Милано бяха претърсени от италианската финансова полиция като част от разследване по подозрение в манипулиране на търгове и тайно споразумение.

Сега Fratelli d’Italia, политическата партия на министър-председателя Джорджа Мелони и опозиционна партия в град Милано, внесе предложение за анулиране на продажбата на „Сан Сиро“ и поиска оставката на кмета Джузепе Сала.

Партията винаги се е противопоставяла на продажбата на стадиона, настоявайки вместо това съществуващата арена да бъде реновирана, въпреки че това би било изключително трудно, тъй като отборите играят мачове на всеки три дни.


  • 1 Цеко

    2 0 Отговор
    Накрая аз ще го купя

    10:33 10.04.2026

