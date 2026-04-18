Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Италия се питат: къде изчезна Златан Ибрахимович?

18 Април, 2026 22:08 2 501 8

  • милан-
  • златан ибрахимович-
  • серия а-
  • калчо

За разлика от някои други служители в Милан, Златан Ибрахимович няма задължение да се изявява публично

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Феновете на Милан си го спомнят като последния нападател на клуба, успял да прехвърли границата от 20 гола за един сезон, и то във време, когато атаката на "росонерите" изпитва затруднения. Това се случи през сезон 2011/12, когато той отбеляза 28 попадения, а този времеви отрязък говори достатъчно, пише "Гадзета дело спорт", добавяйки, че Ибрахимович на практика е изчезнал от сцената на Милан, предаде Sportal.bg.

Само от време на време се появява в социалните мрежи, било то за да промотира свои търговски дейности или да споделя снимки от почивка. Така на 22 март, ден след победата срещу Торино, той публикува видео, в което си почива с описание "Peaceful moment" (Спокоен момент), без да подозира, че този мир за клуба ще трае кратко и ще се превърне в истински кошмар, се посочва в текста.

За разлика от някои други служители в Милан, Златан Ибрахимович няма задължение да се изявява публично. Неговият начин на комуникация значително се промени с идването на Игли Таре, който запълни празнината в спортния сектор, но същевременно пое и ролята на говорител на клуба. Присъствието на Златан в медиите се сведе от "твърде много" до "почти нищо". Той се оттегли от сцената и остави феновете да се чудят какво всъщност прави.

Привържениците на клуба искат да чуят и неговото мнение за кризата. Искат да знаят какви контрамерки предприема ръководството, за да се избегнат още по-големи проблеми и каква би била неговата рецепта, като "стар вълк" от терена и някой, който дълбоко познава обстановката в Милан. Златан, поне засега, стои настрана, обобщава "Гадзета".

Неговата роля до голяма степен зависи от собственика на клуба. Шведът е негов доверен супер съветник, неговите "очи в Милан", както самият Кардинале каза. Затова няма нужда от задължителни публични изяви, особено след като Кардинале през последните месеци е все по-често в града, а когато шефът е лично присъстващ, естествено е сцената да му бъде отстъпена.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове