Григор Димитров извън основната схема на Ролан Гарос 2026: Какво следва за българската звезда?

Григор Димитров няма да бъде част от основната схема на престижния тенис турнир Ролан Гарос през 2026 година. Официалните списъци вече са публикувани, а името на първата ни ракета липсва сред участниците, които ще стартират директно в основната надпревара на червените кортове в Париж.

Причината за отсъствието на Димитров е ясна – актуалната световна ранглиста. В момента българинът заема 135-о място, което го оставя далеч от позициите, гарантиращи автоматично участие. За сравнение, последният тенисист, който влиза директно в схемата, е австралиецът Ринки Хиджиката, намиращ се на 103-о място. Така Григор остава повече от 20 позиции под чертата и ще трябва да разчита на чудо или специална покана, за да се включи в основната фаза на турнира.

Възможността за „уайлд кард“ – така наречената специална покана – остава единственият реален шанс за българския ас да избегне тежките квалификации. Традиционно обаче организаторите на Ролан Гарос предпочитат да предоставят повечето от осемте покани на френски таланти, което прави конкуренцията за останалите места изключително ожесточена. Все пак, статутът на Димитров като бивш №3 в света и впечатляващата му история на корта в Париж могат да наклонят везните в негова полза.

Още един голям отсъстващ от списъка е швейцарецът Стан Вавринка – бивш шампион на Ролан Гарос, който в момента е под №107 в ранглистата. За разлика от Димитров, Вавринка се нуждае само от няколко отказа на играчи пред него, за да се промъкне директно в основната схема. Ако това не се случи, очакванията са, че организаторите ще му дадат приоритет при разпределянето на поканите, особено предвид вероятността това да бъде последното му участие в турнира.