Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров извън основната схема на Ролан Гарос 2026: Какво следва за българската звезда?

15 Април, 2026 19:12 592 5

  • отсъстващ-
  • стан вавринка-
  • григор димитров-
  • основната схема -
  • тенис -
  • турнир-
  • ролан гарос-
  • париж

Още един голям отсъстващ от списъка е швейцарецът Стан Вавринка

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров няма да бъде част от основната схема на престижния тенис турнир Ролан Гарос през 2026 година. Официалните списъци вече са публикувани, а името на първата ни ракета липсва сред участниците, които ще стартират директно в основната надпревара на червените кортове в Париж.

Причината за отсъствието на Димитров е ясна – актуалната световна ранглиста. В момента българинът заема 135-о място, което го оставя далеч от позициите, гарантиращи автоматично участие. За сравнение, последният тенисист, който влиза директно в схемата, е австралиецът Ринки Хиджиката, намиращ се на 103-о място. Така Григор остава повече от 20 позиции под чертата и ще трябва да разчита на чудо или специална покана, за да се включи в основната фаза на турнира.

Възможността за „уайлд кард“ – така наречената специална покана – остава единственият реален шанс за българския ас да избегне тежките квалификации. Традиционно обаче организаторите на Ролан Гарос предпочитат да предоставят повечето от осемте покани на френски таланти, което прави конкуренцията за останалите места изключително ожесточена. Все пак, статутът на Димитров като бивш №3 в света и впечатляващата му история на корта в Париж могат да наклонят везните в негова полза.

Още един голям отсъстващ от списъка е швейцарецът Стан Вавринка – бивш шампион на Ролан Гарос, който в момента е под №107 в ранглистата. За разлика от Димитров, Вавринка се нуждае само от няколко отказа на играчи пред него, за да се промъкне директно в основната схема. Ако това не се случи, очакванията са, че организаторите ще му дадат приоритет при разпределянето на поканите, особено предвид вероятността това да бъде последното му участие в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хампарцумян

    4 0 Отговор
    Следват 20 евро добавка за Великден.

    19:24 15.04.2026

  • 2 Айде у Аскюу

    5 0 Отговор
    Следва пенсия и у Аскюу

    19:28 15.04.2026

  • 3 я по добре му преброите парите или ...

    1 4 Отговор
    мадамите....какво постоянно му ровите в гащите на Димитров???Димитров се е доказвал през целия си живот.Ако трябва ще играе и квалификации.Може да отпадне ,а може и да играе на финал на Гарос.

    Коментиран от #4

    19:32 15.04.2026

  • 4 С отворен а

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "я по добре му преброите парите или ...":

    Н усссс, се доказа

    19:33 15.04.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Следава връщане в Хасково.

    19:44 15.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове