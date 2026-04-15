Карлос Алкарас напуска турнира в Барселона заради травма

15 Април, 2026 19:36 403 0

Томас Махач автоматично се класира за четвъртфиналите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанската тенис звезда Карлос Алкарас бе принуден да се откаже от участие в престижния турнир ATP 500 в Барселона, след като получи неприятна контузия на китката. Новината бе потвърдена официално от организаторите на надпреварата, които съобщиха, че младият талант няма да може да продължи битката за трофея.

Вчерашният двубой срещу Ото Виртанен, спечелен от Алкарас в 1/16-финалите, се оказа фатален за здравето му. Въпреки успеха, испанецът е почувствал болка, която не му е позволила да излезе на корта за планираната тренировка между 12:00 и 14:00 часа днес. Вместо това, Карлитос е прекарал времето си в интензивна работа с физиотерапевта си Хуанхо Мороно, опитвайки се да овладее неприятното неразположение.

Това не е първият случай, в който Алкарас се сблъсква с подобни физически проблеми. Преди две години, точно преди "Ролан Гарос", той също страдаше от травма в предмишницата и се наложи да играе с предпазен ръкав.

Заради отказа на Алкарас, неговият съперник в 1/8-финалите – чехът Томас Махач – автоматично се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от двубоя между руснака Андрей Рубльов и италианеца Лоренцо Сонего.

Припомняме, че преди година Карлос Алкарас достигна до финала в Барселона, но отстъпи на Холгер Руне след оспорван мач – 6:7(6), 2:6.


