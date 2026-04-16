Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш вратар на Ливърпул и Арсенал загина, след като колата му била пометена от влак

16 Април, 2026 18:30 688 0

  • ливърпул-
  • алекс манингер-
  • арсенал-
  • футбол-
  • катастрофа-
  • влак

Въпреки светкавичната намеса на спешните служби, опитите за реанимация са останали неуспешни и Манингер е починал на мястото на сблъсъка

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Светът на футбола бе разтърсен от трагичната вест за смъртта на бившия австрийски национал и вратар на Ливърпул Алекс Манингер, който загина на 48-годишна възраст.

Според информация на австрийското издание Kronen Zeitung, инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобилът му е бил пометен от влак на неохраняем железопътен прелез. Въпреки светкавичната намеса на спешните служби, опитите за реанимация са останали неуспешни и Манингер е починал на мястото на сблъсъка.

В момента на инцидента бившият спортист е пътувал сам, а сред пътниците във влака и железопътния персонал няма пострадали.

Манингер остава в историята с впечатляваща кариера, преминала през 14 различни клуба, преди да се оттегли от професионалния футбол през 2017 година именно като играч на Ливърпул.

Макар и да не записа официално участие в мач за тима на Юрген Клоп, той бе ключова фигура в съблекалнята, внасяйки безценен опит в тренировъчния процес заедно с вратари като Лорис Кариус и Симон Миньоле.

През годините австриецът, който има 33 мача за националния отбор на родината си, остави ярка следа и в други големи европейски грандове като Арсенал и Ювентус.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове