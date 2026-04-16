Бивш вратар на Ливърпул и Арсенал загина, след като колата му била пометена от влак

Светът на футбола бе разтърсен от трагичната вест за смъртта на бившия австрийски национал и вратар на Ливърпул Алекс Манингер, който загина на 48-годишна възраст.

Според информация на австрийското издание Kronen Zeitung, инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобилът му е бил пометен от влак на неохраняем железопътен прелез. Въпреки светкавичната намеса на спешните служби, опитите за реанимация са останали неуспешни и Манингер е починал на мястото на сблъсъка.

В момента на инцидента бившият спортист е пътувал сам, а сред пътниците във влака и железопътния персонал няма пострадали.

Манингер остава в историята с впечатляваща кариера, преминала през 14 различни клуба, преди да се оттегли от професионалния футбол през 2017 година именно като играч на Ливърпул.

Макар и да не записа официално участие в мач за тима на Юрген Клоп, той бе ключова фигура в съблекалнята, внасяйки безценен опит в тренировъчния процес заедно с вратари като Лорис Кариус и Симон Миньоле.

През годините австриецът, който има 33 мача за националния отбор на родината си, остави ярка следа и в други големи европейски грандове като Арсенал и Ювентус.