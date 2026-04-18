Гьозтепе на Станимир Стоилов завърши наравно при гостуването си на Коджаелиспор

Гьозтепе (Измир), воден от българския специалист Станимир Стоилов, завърши само 1:1 при гостуването си на Коджаелиспор в 30-ия кръг на турската Суперлига, предаде БТА.

Футболистите на Стоилов поведоха още в 3-ата минута чрез Жандерсон, но допуснаха драматично изравняване в 8-ата минута на добавеното време. Ветеранът Сердар Дурсун вкара от дузпа за домакините, които вееч бяха останали 10 човека на терена, след като анголският им дефанзивен халф Шоу беше отстранен в 77-ата минута с втори жълт картон.

Българският национал и капитан на „лъвовете“ в последните две срещи Филип Кръстев не взе участие за гостите от Измир и изгледа срещата от резервната скамейка.

Съдията Али Йълмаз показа доста странен критерий и освен червения картон, показа още 12 жълти картона, като осем от тях бяха за футболисти на гостите от Гьозтепе. Доста от фауловете и в двете посоки бяха наистина спорни, предизвикали протести и от двете треньорски скамейки.

Гьозтепе откри с първата си атака и подаването на Ефкан Бекироглу, от което Жандерсон откри. До края на първата част двата състава направиха по две добри атаки, но повече голове не паднаха.

В 87-ата и в 90-ата минута Гьозтепе можеше да вкара втори гол, който напрактика да реши мача, но вратарят на домакините Серхат Йозташделен спаси изстрелите на Алексис Антунеш и на Джеферсон. В 7-ата минута на добавеното време домакините получиха дузпа и благодарение на помощта на съдиите от стаята за видеоповторения (ВАР), която ветеранът Дурсун вкара за 1:1.

Гьозтепе се премести от 6-о на 5-о място с 48 точки, с една повече от следващия Башакшехир и основен конкурент за място в Лигата на конференциите, който утре играе с Трабзонспор като гост. Коджаелиспор е на 10-о място с 36 точки, а начело е Галатасарай с 68.