Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станимир Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

Станимир Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

13 Април, 2026 15:58 402 4

  • станимир стоилов -
  • футбол-
  • гьозтепе

Нашият мач с Галатасарай трябваше да се изиграе след техния двубой с Ливърпул и не биваше да бъде отлаган

Станимир Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станимир Стоилов се оплака, че неговият Гьозтепе е ощетен в турския шампионат. Той говори за това, че на отбора му се наложи да изиграе три мача в рамките на девет дни. Два от тях си бяха по програма - срещу Генчлербирлиги (4 април, 2:0) и Касъмпаша (12 април, 3:3), но между тях беше сложен този с Галатасарай (8 април, 1:3). Дуелът с шампиона трябваше да се играе по-рано, но беше отложен, защото се падаше след един от двубоите на “Джим Бом” срещу Ливърпул в Шампионската лига.

„Смятам, че в лигата няма честна конкуренция - заяви Мъри. - Нашият мач с Галатасарай трябваше да се изиграе след техния двубой с Ливърпул и не биваше да бъде отлаган. Заради това се наложи да изиграем три срещи за една седмица.“

“Някои хора могат и да не са съгласни с мен, но това е моето мнение. Ако Галатасарай беше дошъл след мача си с Ливърпул, ситуацията щеше да бъде различна. Може би щяхме да победим, може би да загубим, но мачът щеше да има друг сценарий. Сега (срещу Касъмпаша - бел.ред.) не успяхме да спечелим много важен двубой.“

“Гьоз-Гьоз” се измъчиха в неделя, след като изоставаха с 1:3, но все пак успяха да стигнат до 3:3. Българският халф в състава на Стоилов Филип Кръстев си отбеляза автогол.

„Не бяхме достатъчно концентрирани и не показахме динамична игра. Направихме сериозни грешки в подаванията и на практика подарихме две попадения на съперника. Единственото хубаво е, че в последните 20 минути показахме характер и стигнахме до точката. Изиграхме три мача в рамките на една седмица. След срещата с Галатасарай усетих, че футболистите не са на нужното емоционално ниво. Предупредих ги, но за съжаление това се отрази”, добави Мъри


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    Отговор
    Ами върни се у нас, тук всичко си е честно и джентълменско!😂😂😂

    16:02 13.04.2026

  • 2 Мустафа Санггаре

    Отговор
    Ошш гялдим аркадаш.

    16:04 13.04.2026

  • 3 Ела си в България

    Отговор
    И ще видиш честна конкуренция! И много парички!

    16:04 13.04.2026

  • 4 ревлю

    Отговор
    Този освен да се оплаква,друго не знае. Отборът му е на повече от 20 точки зад първия.Явно ,само в Казахстан има успехи!

    16:05 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове