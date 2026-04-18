Блестящ Александър Николов изведе тима си до финал в Италия

Отборът на Александър Николов Кучине Лубе Чивитанова ще играе финал в италианската волейболна Супер лига, след като в четвъртия мач победи Верона с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) у дома, предаде БТА.
Така с общ резултат 3:1 тимът от Чивитанова Марке се наложи над съперника и във финала ще се изправи срещу Перуджа, който победи в другия полуфинал Пиаченца с 3:0 победи. Първият двубой от финала е следващата неделя, като Перуджа има домакинско предимство.
Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да направи победната точка за тима си за 25:20 след мощна атака.
Българинът завърши с 13 точки в мача - 10 от атака, две блокади и един ас. Той направи и шест грешки. От Чивитанова по-резултатен бе единствено канадският национал Ерик Льопке, който отбеляза 15. С 12 за победата помогна и националът на Италия Матия Ботоло. От тима на Верона с 15 точки завърши и Кейта Нумори.
