Блестящ Александър Николов изведе тима си до финал в Италия

18 Април, 2026 22:42 1 882 3

Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да направи победната точка с мощна атака

Блестящ Александър Николов изведе тима си до финал в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Александър Николов Кучине Лубе Чивитанова ще играе финал в италианската волейболна Супер лига, след като в четвъртия мач победи Верона с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) у дома, предаде БТА.

Така с общ резултат 3:1 тимът от Чивитанова Марке се наложи над съперника и във финала ще се изправи срещу Перуджа, който победи в другия полуфинал Пиаченца с 3:0 победи. Първият двубой от финала е следващата неделя, като Перуджа има домакинско предимство.

Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да направи победната точка за тима си за 25:20 след мощна атака.

Българинът завърши с 13 точки в мача - 10 от атака, две блокади и един ас. Той направи и шест грешки. От Чивитанова по-резултатен бе единствено канадският национал Ерик Льопке, който отбеляза 15. С 12 за победата помогна и националът на Италия Матия Ботоло. От тима на Верона с 15 точки завърши и Кейта Нумори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш майстора

    9 1 Отговор
    Грозданов също се класира за финала в Полша.Браво момчета!

    23:38 18.04.2026

  • 2 Браво

    7 3 Отговор
    Дано бащаму победи на изборите

    23:54 18.04.2026

  • 3 Екстра

    8 3 Отговор
    Това момче е талант. Не е дърво като баща си.

    00:26 19.04.2026

