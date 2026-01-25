Александър Николов реализира 30 точки, но отборът му загуби

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова допуснаха загуба с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25) срещу домакина Алианц Милано в двубой от 18-ия кръг в шампионата на Италия по волейбол, предаде БТА.

Българският национал реализира 30 точки и стана най-резултатен за гостите, но те успяха да спечелят само третия гейм. Милано водеше с 21:16 във втората част, Чивитанова се добра до равенство 24:24, но отстъпи драматично с две точки разлика - 36:38.

Най-резултатен за домакините стана Фере Режер с 25 точки. Матия Ботоло добави още 16 точки за Кучине Лубе в срещата, продължила час и 53 минути.

Чивитанова се намира на седмо място в класирането с актив от 31 точки. Отборът е в серия от две поредни загуби.