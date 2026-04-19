Диего Симеоне: Много ме боли, Атлетико трябваше да спечели

Старши-треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира загубата от Реал Сосиедад (2:2, 3:4 след дузпи) във финала за Купата на краля, предаде БТА.

„Първо, поздравявам опонентите си. Реагирахме добре на първия гол, но след това продължихме с бавно темпо. След това дойде почивката, говорихме си и променихме темпото, играейки както трябва. Можехме да вкараме трети гол. След това в продълженията имахме по един шанс. Борихме се много добре, но за съжаление дузпите отидоха в тяхна полза. Играчите положиха огромни усилия, но мачът беше решен в редовното време - това беше шанс за Джони или Баена, който трябваше да използваме. Но, както винаги казваме, те имаха тази решителност, а ние не. Трудно е да се отправят послания, защото феновете искат победи, а не послания. Всичко, което остава, е да се работи всеки ден. Не мисля за мача с Арсенал. Това поражение боли много; трябваше да спечелим, но не успяхме. Начинът, по който играем, ми дава голямо спокойствие“, цитира Marca думите на аржентинския специалист.

Реал Сосиедад спечели Купата на Краля в Испания за четвърти път в своята история.

На финала, игран на стадион Картуха в Севиля, баските надиграха Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 2:2, в продълженията не падна гол, а при наказателните удари Сосиедад се наложи с 4:3.

Мачът започна с попадение за Реал Сосиедад още в 15-ата секунда. Андер Баренчеа се разписа с глава след центриране на Гонсало Гедеш.

В 18-а минута Атлетико изравни с точен диагонален удар на Адемола Лукман след асистенция на Антоан Гризман.

Две минути преди почивката реферът отсъди дузпа за Сосиедад за нарушение на вратаря Хуан Мусо срещу Гонсало Гедеш. Микел Оярсабал реализира от бялата точка за 2:1.

През втората част Атлетико наложи натиск, но трудно стигаше до ситуации за гол, но все пак в 83-ата минута Хулиан Алварес успя да изравни с прецизен удар за 2:2.

В продълженията нови голове не паднаха, а при дузпите в герой се превърна вратарят на Сосиедад Унай Мареро, който спаси първите два удара на Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. За баските единствено Ори Оскарсон пропусна и Сосиедад спечели с 4:3.