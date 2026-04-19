Диего Симеоне: Много ме боли, Атлетико трябваше да спечели

19 Април, 2026 10:11 1 705 7

Реал Сосиедад спечели Купата на краля в Испания след победа над Атлетико Мадрид с дузпи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Старши-треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира загубата от Реал Сосиедад (2:2, 3:4 след дузпи) във финала за Купата на краля, предаде БТА.

„Първо, поздравявам опонентите си. Реагирахме добре на първия гол, но след това продължихме с бавно темпо. След това дойде почивката, говорихме си и променихме темпото, играейки както трябва. Можехме да вкараме трети гол. След това в продълженията имахме по един шанс. Борихме се много добре, но за съжаление дузпите отидоха в тяхна полза. Играчите положиха огромни усилия, но мачът беше решен в редовното време - това беше шанс за Джони или Баена, който трябваше да използваме. Но, както винаги казваме, те имаха тази решителност, а ние не. Трудно е да се отправят послания, защото феновете искат победи, а не послания. Всичко, което остава, е да се работи всеки ден. Не мисля за мача с Арсенал. Това поражение боли много; трябваше да спечелим, но не успяхме. Начинът, по който играем, ми дава голямо спокойствие“, цитира Marca думите на аржентинския специалист.

Реал Сосиедад спечели Купата на Краля в Испания за четвърти път в своята история.

На финала, игран на стадион Картуха в Севиля, баските надиграха Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 2:2, в продълженията не падна гол, а при наказателните удари Сосиедад се наложи с 4:3.

Мачът започна с попадение за Реал Сосиедад още в 15-ата секунда. Андер Баренчеа се разписа с глава след центриране на Гонсало Гедеш.

В 18-а минута Атлетико изравни с точен диагонален удар на Адемола Лукман след асистенция на Антоан Гризман.

Две минути преди почивката реферът отсъди дузпа за Сосиедад за нарушение на вратаря Хуан Мусо срещу Гонсало Гедеш. Микел Оярсабал реализира от бялата точка за 2:1.

През втората част Атлетико наложи натиск, но трудно стигаше до ситуации за гол, но все пак в 83-ата минута Хулиан Алварес успя да изравни с прецизен удар за 2:2.

В продълженията нови голове не паднаха, а при дузпите в герой се превърна вратарят на Сосиедад Унай Мареро, който спаси първите два удара на Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. За баските единствено Ори Оскарсон пропусна и Сосиедад спечели с 4:3.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радомир

    7 0 Отговор
    Най мразения треньор и най отвратителния и грубия отбор в Испания.
    Стискам палци да паднете и в шампионската лига.
    И най накрая да махнат тоя гнусния аржентинецът и негов син от Испания

    11:09 19.04.2026

  • 3 не отлагай

    1 0 Отговор
    Оди на уролог.

    11:10 19.04.2026

  • 4 Е като

    4 0 Отговор
    е трябвало, защо не спечели? То не е до желание, то до игра, или го можеш, или не.

    11:11 19.04.2026

  • 5 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Все пак има някаква справедливост !

    11:51 19.04.2026

  • 6 Албрехт Дюрер

    1 0 Отговор
    А защо не е са спечелили неговите хора ? Щото вкараха 1 гол по-малко ! Това е .

    11:52 19.04.2026

  • 7 гост

    2 0 Отговор
    Нали се подигра на Барселона......Господ гледа..

    12:25 19.04.2026

