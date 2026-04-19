Реал Сосиедад спечели Купата на краля

19 Април, 2026 00:54 2 766 3

Редовното време на финалната среща в турнира завърши при резултат 2:2

Реал Сосиедад спечели Купата на краля - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Сосиедад спечели Купата на краля в Испания, побеждавайки на финала Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи.

Редовното време завърши при резултат 2:2. Баските водеха дълго време в резултата, но Хулиан Алварес изравни с красив гол седем минути преди края на редовното време и прати мача в продължения.

Не падна попадение и в двете продължения и така се стигна до изпълнение на дузпи. При тях баските бяха по-точни (4:3) и грабнаха трофея.

За последно Реал Сосиедад спечели Купата на краля през 2021 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    12 3 Отговор
    Победа на футбола над паркиралите рейс гуведа на избеснелия наркоман Чоло

    01:06 19.04.2026

  • 2 Радомир

    7 3 Отговор
    Атлетико Мадрид най гнусния, най отвратителния,най грубия,най наглия и треньора наркоман Чоло също.
    Браво на Реал Сосиедад!
    Чоло ще падне и от шампионската лига

    08:27 19.04.2026

  • 3 Чоло

    1 1 Отговор
    Човечето което играе с ,, Две топки"

    08:48 19.04.2026

