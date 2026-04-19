Реал Сосиедад спечели Купата на краля в Испания, побеждавайки на финала Атлетико Мадрид след изпълнение на дузпи.
Редовното време завърши при резултат 2:2. Баските водеха дълго време в резултата, но Хулиан Алварес изравни с красив гол седем минути преди края на редовното време и прати мача в продължения.
Не падна попадение и в двете продължения и така се стигна до изпълнение на дузпи. При тях баските бяха по-точни (4:3) и грабнаха трофея.
За последно Реал Сосиедад спечели Купата на краля през 2021 година.
01:06 19.04.2026
2 Радомир
Браво на Реал Сосиедад!
Чоло ще падне и от шампионската лига
08:27 19.04.2026
