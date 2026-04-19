Меси вкара два гола за победа на Интер Маями

19 Април, 2026 12:12 818 0

Меси вкара два гола за победа на Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси вкара два гола, а Херман Бертераме добави гол с глава за победата на Интер Маями с 3:2 над Колорадо Рапидс в Денвър в американската Мейджър лийг сокър, предаде БТА.

Меси откри резултата от дузпа в 18-а минута и добави победния гол за 3:2 в 79-ата минута след асистенция на сънародника си Родриго Де Пол.

Рафаел Наваро и Дарън Япи отбелязаха по един гол за Колорадо в двубоя, игран в Денвър пред 75 824 зрители, втората по големина публика в историята на МЛС.

С успеха Маями заема второто място в Източната конференция с 15 точки, четири по-малко от лидера Нешвил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

