Новини
Спорт »
Баскетбол »
Лейкърс и Денвър започнаха с победи в плейофите

Лейкърс и Денвър започнаха с победи в плейофите

19 Април, 2026 13:10 756 0

  • нба-
  • баскетбол-
  • леброн джеймс-
  • денвър-
  • лос анджелис лейкърс

На изток Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс започнаха с победи плейофните си серии

Лейкърс и Денвър започнаха с победи в плейофите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лос Анджелис Лейкърс победи Хюстън със 107:98 у дома в първия мач от серията си от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, предаде БТА.

Най-резултатен играч в мача беше гардът на Лейкърс Люк Кенард, който отбеляза 27 точки. Лука Дончич и Остин Рийвс отсъстваха от състава на Лейкърс поради контузии, като според информации може да пропуснат цялата серия от първия кръг. Звездата на Хюстън Кевин Дюрант също пропусна мача.

На игрището обаче бяха Леброн Джеймс и Брони Джеймс, които станаха първият дует баща-син, играл заедно в плейофите на НБА. 41-годишният Леброн записа дабъл-дабъл с 19 точки и 13 асистенции. 21-годишният Брони игра малко под четири минути и не отбеляза.

Следващият мач ще се играе в Лос Анджелис на 22 април.

В друга среща от плейофите на Запад Денвър надигра Минесота със 116:105 и поведе с 1:0 в серията.

Никола Йокич записа трипъл-дабъл с 25 точки, 13 борби и 11 асистенции, Джамал Мъри бе най-резултатен с 30 точки за успеха на Денвър Нъгетс. Мъри беше перфектен от линията за стрелба, като вкара 16 наказателни удара, което е най-доброто му постижение в кариерата, докато Арън Гордън завърши със 17 точки, а Камерън Джонсън и Крисчън Браун добавиха по 12 точки за Денвър.

Антъни Едуардс бе най-резултатен за Минесота с 22 точки.

На Изток Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс започнаха с победи плейофните си серии.

Никс се наложи над Атланта със 113:102 след силна трета част, в която Карл-Антъни Таунс и Оу Джей Ануноби вкараха две поредни тройки, за да дадат началото на серия, с която нюйоркчани се откъснаха в резултата и успяха да спечелят.

Джейлън Брънсън отбеляза 19 от 28 точки в мача през първата четвърт, а Таунс завърши с 25 точки и реализира 10 от 10 от линията за наказателни удари, докато Ануноби добави 18 точки.

Донован Мичъл отбеляза 32 точки, а Джеймс Хардън добави 22 точки и 10 асистенции за победата на Кливланд Кавалиърс със 126:113 над гостуващия Торонто Раптърс в първия мач от серията на Изток.

Срещи от плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), първи кръг:

Източна конференция
Кливланд - Торонто - 126:113
*Кливланд води в серията с 1:0 победи, играе се до четири победи от седем мача

Ню Йорк - Атланта - 113:102
* Ню Йорк води в серията с 1:0 победи

Западна конференция
Денвър - Минесота - 116:105
* Денвър води в серията с 1:0 победи

ЛА Лейкърс - Хюстън - 107:98
* Лейкърс води в серията с 1:0 победи


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове