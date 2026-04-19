Лейкърс и Денвър започнаха с победи в плейофите

Лос Анджелис Лейкърс победи Хюстън със 107:98 у дома в първия мач от серията си от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, предаде БТА.

Най-резултатен играч в мача беше гардът на Лейкърс Люк Кенард, който отбеляза 27 точки. Лука Дончич и Остин Рийвс отсъстваха от състава на Лейкърс поради контузии, като според информации може да пропуснат цялата серия от първия кръг. Звездата на Хюстън Кевин Дюрант също пропусна мача.

На игрището обаче бяха Леброн Джеймс и Брони Джеймс, които станаха първият дует баща-син, играл заедно в плейофите на НБА. 41-годишният Леброн записа дабъл-дабъл с 19 точки и 13 асистенции. 21-годишният Брони игра малко под четири минути и не отбеляза.

Следващият мач ще се играе в Лос Анджелис на 22 април.

В друга среща от плейофите на Запад Денвър надигра Минесота със 116:105 и поведе с 1:0 в серията.

Никола Йокич записа трипъл-дабъл с 25 точки, 13 борби и 11 асистенции, Джамал Мъри бе най-резултатен с 30 точки за успеха на Денвър Нъгетс. Мъри беше перфектен от линията за стрелба, като вкара 16 наказателни удара, което е най-доброто му постижение в кариерата, докато Арън Гордън завърши със 17 точки, а Камерън Джонсън и Крисчън Браун добавиха по 12 точки за Денвър.

Антъни Едуардс бе най-резултатен за Минесота с 22 точки.

На Изток Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс започнаха с победи плейофните си серии.

Никс се наложи над Атланта със 113:102 след силна трета част, в която Карл-Антъни Таунс и Оу Джей Ануноби вкараха две поредни тройки, за да дадат началото на серия, с която нюйоркчани се откъснаха в резултата и успяха да спечелят.

Джейлън Брънсън отбеляза 19 от 28 точки в мача през първата четвърт, а Таунс завърши с 25 точки и реализира 10 от 10 от линията за наказателни удари, докато Ануноби добави 18 точки.

Донован Мичъл отбеляза 32 точки, а Джеймс Хардън добави 22 точки и 10 асистенции за победата на Кливланд Кавалиърс със 126:113 над гостуващия Торонто Раптърс в първия мач от серията на Изток.

Срещи от плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), първи кръг:

Източна конференция

Кливланд - Торонто - 126:113

*Кливланд води в серията с 1:0 победи, играе се до четири победи от седем мача

Ню Йорк - Атланта - 113:102

* Ню Йорк води в серията с 1:0 победи

Западна конференция

Денвър - Минесота - 116:105

* Денвър води в серията с 1:0 победи

ЛА Лейкърс - Хюстън - 107:98

* Лейкърс води в серията с 1:0 победи