Финикс елиминира Голдън Стейт в битката за плейофите в НБА

Финикс елиминира Голдън Стейт в битката за плейофите в НБА

18 Април, 2026 12:08 822 0

Орландо пък ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията Детройт Пистънс

Финикс елиминира Голдън Стейт в битката за плейофите в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Орландо и Финикс спечелиха последните две квоти за плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, предаде БТА.

Орландо победи Шарлът със 121:90 и взе последното осмо място от Източната конференция, докато Финикс се наложи над Голдън Стейт със 111:96 и влезе в фазата на елиминациите на Запад.

Паоло Банкеро вкара 25 точки за успеха на Орландо, а за Шарлът ЛаМело Бол отбеляза 23. В първия кръг на плейофите на Изток Орландо ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията Детройт Пистънс.

Джейлън Грийн отбеляза 36 точки, а Девин Букър добави 20 за убедителния успех на Финикс в решителния плей-ин срещу Голдън Стейт.

Играчите на Финикс успяха да неутрализират звездата на Голдън Стейт Стеф Къри, който вкара едва 17 точки. Брандън Поджемски бе най-резултатен за Уориърс с 23 точки.

"Слънцата" взеха осмото място в Западната конференция и в първия кръг на плейофите ще срещнат шампиона и поставен под номер 1 на Запад Оклахома Сити.

Плей-ин турнир в Националната баскетболна асоциация:

Източна конференция

Орландо - Шарлът - 121:90

Орландо се класира за плейофите, където ще играе с Детройт

Западна конференция

Финикс - Голдън Стейт - 111:96

Финикс се класира за плейофите, където ще играе с Оклахома


САЩ
