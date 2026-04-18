Финикс елиминира Голдън Стейт в битката за плейофите в НБА

Орландо и Финикс спечелиха последните две квоти за плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, предаде БТА.
Орландо победи Шарлът със 121:90 и взе последното осмо място от Източната конференция, докато Финикс се наложи над Голдън Стейт със 111:96 и влезе в фазата на елиминациите на Запад.
Паоло Банкеро вкара 25 точки за успеха на Орландо, а за Шарлът ЛаМело Бол отбеляза 23. В първия кръг на плейофите на Изток Орландо ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията Детройт Пистънс.
Джейлън Грийн отбеляза 36 точки, а Девин Букър добави 20 за убедителния успех на Финикс в решителния плей-ин срещу Голдън Стейт.
Играчите на Финикс успяха да неутрализират звездата на Голдън Стейт Стеф Къри, който вкара едва 17 точки. Брандън Поджемски бе най-резултатен за Уориърс с 23 точки.
"Слънцата" взеха осмото място в Западната конференция и в първия кръг на плейофите ще срещнат шампиона и поставен под номер 1 на Запад Оклахома Сити.
Плей-ин турнир в Националната баскетболна асоциация:
Източна конференция
Орландо - Шарлът - 121:90
Орландо се класира за плейофите, където ще играе с Детройт
Западна конференция
Финикс - Голдън Стейт - 111:96
Финикс се класира за плейофите, където ще играе с Оклахома
