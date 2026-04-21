Стив Кър напуска Голдън Стейт Уориърс след края на сезона

21 Април, 2026 22:49 543 0

Ерата на легендарния треньор приключва

Стив Кър напуска Голдън Стейт Уориърс след края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Емблематичният наставник на Голдън Стейт Уориърс - Стив Кър, ще се раздели с отбора след приключването на настоящия сезон в НБА. Информацията бе разпространена от NBC Sports и предизвика бурни реакции сред феновете и анализаторите на играта. Според източници, близки до клуба, 60-годишният Кър е взел категорично решение да напусне треньорския пост, независимо от евентуални финансови предложения или опити за убеждаване от страна на ръководството.

В баскетболните среди се говори, че единствено възвръщането на вярата му в бъдещето на проекта би могло да промени намеренията му, но към момента подобен обрат изглежда малко вероятен.

Стив Кър оставя след себе си златна епоха за „войните“ от Сан Франциско, като под негово ръководство тимът спечели множество титли и се превърна в символ на модерен и атрактивен баскетбол. Решението му бележи края на една незабравима глава в историята на Голдън Стейт Уориърс, а феновете вече се питат кой ще поеме щафетата и ще изведе отбора към нови върхове.

Очаква се в близките седмици клубът официално да потвърди раздялата и да започне търсенето на нов главен треньор, който да продължи развитието на отбора в Националната баскетболна асоциация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

