Лестър изпадна в Лига 1: От върха на Англия до дъното за десетилетие

Изумителен обрат в съдбата на Лестър Сити – клубът, който само преди десет години шокира света с титлата си във Висшата лига, ще се състезава в третото ниво на английския футбол през следващия сезон. „Лисиците“ официално загубиха шансове за оцеляване в Чемпиъншип, след като не успяха да се измъкнат от зоната на изпадащите.

След 44 изиграни кръга във втория ешелон на Англия, Лестър заема последното 23-то място с едва 42 точки. До края на сезона остават само два мача, а разликата до спасителната 21-ва позиция, заемана от Блекбърн с 49 точки, е вече непреодолима.

Така, за първи път от десетилетия, бившият шампион ще трябва да се бори за завръщане от Лига 1.

Сезонът се оказа истински кошмар за феновете на Лестър. След изпадането от Висшата лига през миналата година, надеждите за бързо завръщане бяха попарени от серия слаби резултати и тежко наказание – през февруари клубът бе лишен от 6 точки заради нарушения на финансовите правила за устойчиво развитие през кампанията 2023/24.

Последният пирон в ковчега на Лестър дойде след драматично равенство 2:2 у дома срещу Хъл Сити в 44-ия кръг. Гостите поведоха чрез Лиъм Милър в 18-ата минута, но домакините обърнаха резултата с голове на Джордан Джеймс от дузпа и Люк Томас в началото на второто полувреме. Въпреки краткия лъч надежда, Оливър МакБърни изравни за Хъл в 63-ата минута, с което окончателно сложи край на мечтите на „лисиците“ за спасение.

Така Лестър, който през 2015/16 под ръководството на Клаудио Раниери сензационно триумфира с титлата във Висшата лига, завършвайки с 10 точки пред Арсенал, сега ще трябва да започне всичко отначало в Лига 1.