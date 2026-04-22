Лестър изпадна в Лига 1: От върха на Англия до дъното за десетилетие

22 Април, 2026 08:41 1 078 3

„Лисиците“ официално загубиха шансове за оцеляване в Чемпиъншип

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изумителен обрат в съдбата на Лестър Сити – клубът, който само преди десет години шокира света с титлата си във Висшата лига, ще се състезава в третото ниво на английския футбол през следващия сезон. „Лисиците“ официално загубиха шансове за оцеляване в Чемпиъншип, след като не успяха да се измъкнат от зоната на изпадащите.

След 44 изиграни кръга във втория ешелон на Англия, Лестър заема последното 23-то място с едва 42 точки. До края на сезона остават само два мача, а разликата до спасителната 21-ва позиция, заемана от Блекбърн с 49 точки, е вече непреодолима.

Така, за първи път от десетилетия, бившият шампион ще трябва да се бори за завръщане от Лига 1.

Сезонът се оказа истински кошмар за феновете на Лестър. След изпадането от Висшата лига през миналата година, надеждите за бързо завръщане бяха попарени от серия слаби резултати и тежко наказание – през февруари клубът бе лишен от 6 точки заради нарушения на финансовите правила за устойчиво развитие през кампанията 2023/24.

Последният пирон в ковчега на Лестър дойде след драматично равенство 2:2 у дома срещу Хъл Сити в 44-ия кръг. Гостите поведоха чрез Лиъм Милър в 18-ата минута, но домакините обърнаха резултата с голове на Джордан Джеймс от дузпа и Люк Томас в началото на второто полувреме. Въпреки краткия лъч надежда, Оливър МакБърни изравни за Хъл в 63-ата минута, с което окончателно сложи край на мечтите на „лисиците“ за спасение.

Така Лестър, който през 2015/16 под ръководството на Клаудио Раниери сензационно триумфира с титлата във Висшата лига, завършвайки с 10 точки пред Арсенал, сега ще трябва да започне всичко отначало в Лига 1.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Първо продадоха част от ядрото, което им донесе титлата! Второ не запазиха треньора! Трето липсата на успехи в Европа им попречи да станат магнит за по сериозни играчи!! Импулса се изчерпа и конкуренцията е жестока! Все пак златните букви на историята им остават!

    08:52 22.04.2026

  • 2 пренос

    1 1 Отговор
    Нищоооо....."Лейцестър" пак ще се върне в първенството,спокойно!

    09:02 22.04.2026

  • 3 Счетоводител

    0 0 Отговор
    Има една песен: .... Money, money, money и т.н.

    10:48 22.04.2026

