Ливърпул и Брентфорд поделиха точките в последния кръг

24 Май, 2026 20:10 645 0

Сълзи и аплодисменти: Краят на една ера за Салах и Робъртсън

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща атмосфера, изпълнена с емоции и носталгия, беляза последния мач на Ливърпул за сезона във Висшата лига. На митичния "Анфийлд" "червените" завършиха 1:1 срещу коравия тим на Брентфорд, а двубоят се превърна в истински спектакъл за феновете, които изпратиха с бурни овации своите любимци Мохамед Салах и Андрю Робъртсън.

В началото на срещата Ливърпул демонстрира познатата си офанзивна мощ. Египетският магьосник Мохамед Салах, който се сбогува с "червената" фланелка, изработи първия гол – с прецизен пас той намери Къртис Джоунс, който не сгреши и откри резултата. Радостта на домакините обаче трая кратко – само шест минути по-късно Кевин Шаде от Брентфорд се възползва от отлично центриране и с глава възстанови равенството.

Въпреки равенството, Ливърпул си осигури пето място в крайното класиране на английската Висша лига. Това означава, че "мърсисайдци" ще се завърнат на голямата европейска сцена и през следващия сезон ще се борят за трофея в Шампионската лига. За Брентфорд остава горчивината от изпуснатия шанс – тимът финишира девети, само на крачка от зоната на европейските турнири.

Мачът бе белязан от емоционални моменти, тъй като феновете на Ливърпул изпратиха с аплодисменти и сълзи две от най-ярките си звезди – Мохамед Салах и Андрю Робъртсън. Техният принос към успехите на клуба ще остане завинаги в сърцата на привържениците.


