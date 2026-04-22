Стадион „Берое“ ще се превърне в арена на славата: Легендарни футболисти се събират за юбилеен мач в Стара Загора

Стара Загора се готви за истински футболен празник! На 26 април, точно в 16:00 часа, стадион „Берое“ ще бъде домакин на незабравим демонстративен двубой, който ще събере под един покрив емблематични имена от златните страници на българския футбол. Поводът е двоен – 40 години от историческата шампионска титла на „Берое“ и 110 години от създаването на клуба.

Звездният състав на „Берое – шампиони"

Публиката ще има уникалната възможност да аплодира героите, които през 1986 година изведоха „Берое“ до върха на българския футбол. Сред потвърдилите участие са Валентин Грудев, Васил Драголов, Венелин Сивриев, Ивко Ганчев, Илия Илиев, Йордан Митев, Кънчо Кашеров, Мюмюн Кашмер, Петко Тенев, Пламен Липенски, Радко Калайджиев, Стефан Динев и Христо Белчев. Легендарният капитан Теньо Минчев ще поведе отбора, а на треньорската скамейка ще застане Евгени Янчовски – човекът, който изведе тима до историческия триумф. Към ветераните ще се присъединят и представители на по-новите поколения „зелено-бели“ – Гошо Гинчев, Веселин Пенев, Владимир Зафиров, Слави Жеков, Георги Андонов, Иво Иванов, Янко Вълканов, Дончо Атанасов, Ваня Джаферович, Мартин Камбуров, Здравко Илиев, Георги Динков и Стоян Ставрев.

„Легенди на България“ – истински парад на футболната слава

Срещу „Берое – шампиони“ ще застане отбор, съставен от някои от най-големите имена в историята на българския футбол. Сред потвърдилите участие са носителят на „Златната топка“ Христо Стоичков, Бончо Генчев, Даниел Боримиров, Емил Костадинов, Златко Янков, Илиян Киряков, Лъчезар Танев, Марин Бакалов, Наско Сираков, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Стойчо Младенов и още редица бивши звезди от водещите български клубове. Треньорският тандем Христо Бонев и Георги Василев ще дирижира отбора на „Легендите“. Организаторите от „Берое – ветерани“ и Община Стара Загора споделят, че са отправили покани и към още знакови фигури от родния футбол, които предстои да потвърдят своето участие.

Празнична програма и незабравими емоции

Освен футболното зрелище, феновете ще могат да се насладят и на богата празнична програма, подготвена специално за юбилея. Очакват се много изненади, музика и емоции, които ще превърнат този ден в истински празник за всички поколения привърженици на футбола.