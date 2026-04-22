Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стадион „Берое“ ще се превърне в арена на славата: Легендарни футболисти се събират за юбилеен мач в Стара Загора

22 Април, 2026 11:17 790 4

  • стара загора-
  • празник-
  • стадион „берое“-
  • българския футбол-
  • берое-
  • христо стоичков-
  • бончо генчев-
  • даниел боримиров-
  • емил костадинов-
  • златко янков-
  • илиян киряков-
  • лъчезар танев-
  • марин бакалов-
  • наско сираков

Поводът е двоен – 40 години от историческата шампионска титла на „Берое“ и 110 години от създаването на клуба

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стара Загора се готви за истински футболен празник! На 26 април, точно в 16:00 часа, стадион „Берое“ ще бъде домакин на незабравим демонстративен двубой, който ще събере под един покрив емблематични имена от златните страници на българския футбол. Поводът е двоен – 40 години от историческата шампионска титла на „Берое“ и 110 години от създаването на клуба.

Звездният състав на „Берое – шампиони"

Публиката ще има уникалната възможност да аплодира героите, които през 1986 година изведоха „Берое“ до върха на българския футбол. Сред потвърдилите участие са Валентин Грудев, Васил Драголов, Венелин Сивриев, Ивко Ганчев, Илия Илиев, Йордан Митев, Кънчо Кашеров, Мюмюн Кашмер, Петко Тенев, Пламен Липенски, Радко Калайджиев, Стефан Динев и Христо Белчев. Легендарният капитан Теньо Минчев ще поведе отбора, а на треньорската скамейка ще застане Евгени Янчовски – човекът, който изведе тима до историческия триумф. Към ветераните ще се присъединят и представители на по-новите поколения „зелено-бели“ – Гошо Гинчев, Веселин Пенев, Владимир Зафиров, Слави Жеков, Георги Андонов, Иво Иванов, Янко Вълканов, Дончо Атанасов, Ваня Джаферович, Мартин Камбуров, Здравко Илиев, Георги Динков и Стоян Ставрев.

„Легенди на България“ – истински парад на футболната слава

Срещу „Берое – шампиони“ ще застане отбор, съставен от някои от най-големите имена в историята на българския футбол. Сред потвърдилите участие са носителят на „Златната топка“ Христо Стоичков, Бончо Генчев, Даниел Боримиров, Емил Костадинов, Златко Янков, Илиян Киряков, Лъчезар Танев, Марин Бакалов, Наско Сираков, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Стойчо Младенов и още редица бивши звезди от водещите български клубове. Треньорският тандем Христо Бонев и Георги Василев ще дирижира отбора на „Легендите“. Организаторите от „Берое – ветерани“ и Община Стара Загора споделят, че са отправили покани и към още знакови фигури от родния футбол, които предстои да потвърдят своето участие.

Празнична програма и незабравими емоции

Освен футболното зрелище, феновете ще могат да се насладят и на богата празнична програма, подготвена специално за юбилея. Очакват се много изненади, музика и емоции, които ще превърнат този ден в истински празник за всички поколения привърженици на футбола.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ангилеее,Ангиле

    Отговор
    Какви легенди бе,убитак?

    11:20 22.04.2026

  • 2 бероец

    Отговор
    Станаха шампиони след разформироването на Левски и ЦСКА, които привличаха всичко добро от цяла България. А онзи Берое в сегашно време нямаше кой да го бие.

    11:37 22.04.2026

  • 3 Най-радостното е

    Отговор
    Че Евгени Янчивски е жив. Голям треньор, голям специалист. Да е жив и здрав и още дълги години да живее. Шапки долу.

    11:42 22.04.2026

  • 4 Уточнение

    Отговор
    Подарена титла от Софийските отбори и годишнина която няма нищо общо с "Берое".

    15:09 22.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове