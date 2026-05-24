112 години Левски: Синята магия, която не угасва

Днес, 24 май, футболен клуб Левски София отбелязва внушителния си 112-ти рожден ден. Създаден през далечната 1914 година от група ентусиазирани млади българи, клубът носи името на Апостола на свободата и се превръща в символ на национална гордост и спортно величие.

Само преди броени седмици "сините" триумфираха с 27-ма титла в българското първенство, затвърждавайки статута си на един от най-успешните отбори в страната.

В официалното си обръщение към феновете, публикувано в социалните мрежи, ръководството на Левски подчертава значимостта на днешния ден:

"Днес е нашият ден. Днес е денят, в който любовта на поколения българи празнува своя рожден ден. Днес нашият "Левски“ става на 112. Основан от група млади идеалисти на светлия национален празник, кръстен на Апостола на свободата и орисан на величие.

Днес е ден, в който трябва да си спомним за всички онези личности в историята, които са изградили легендата за този клуб и са го превърнали в символ на чест, достойнство и непримирост.

Днес е ден и за поклон пред най-голямата сила на клуба – публиката. "Синята“ общност устоя на всяка буря на времето и не спря да се бори за своя клуб. Тази публика заслужи всички радостни мигове, които изживяхме през този сезон. Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои."