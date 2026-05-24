112 години Левски: Синята магия, която не угасва

24 Май, 2026 08:23 669 8

Столичният гранд празнува повече от век история

112 години Левски: Синята магия, която не угасва - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, 24 май, футболен клуб Левски София отбелязва внушителния си 112-ти рожден ден. Създаден през далечната 1914 година от група ентусиазирани млади българи, клубът носи името на Апостола на свободата и се превръща в символ на национална гордост и спортно величие.

Само преди броени седмици "сините" триумфираха с 27-ма титла в българското първенство, затвърждавайки статута си на един от най-успешните отбори в страната.

В официалното си обръщение към феновете, публикувано в социалните мрежи, ръководството на Левски подчертава значимостта на днешния ден:

"Днес е нашият ден. Днес е денят, в който любовта на поколения българи празнува своя рожден ден. Днес нашият "Левски“ става на 112. Основан от група млади идеалисти на светлия национален празник, кръстен на Апостола на свободата и орисан на величие.

Днес е ден, в който трябва да си спомним за всички онези личности в историята, които са изградили легендата за този клуб и са го превърнали в символ на чест, достойнство и непримирост.

Днес е ден и за поклон пред най-голямата сила на клуба – публиката. "Синята“ общност устоя на всяка буря на времето и не спря да се бори за своя клуб. Тази публика заслужи всички радостни мигове, които изживяхме през този сезон. Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои."


  • 1 Левски 1914

    10 2 Отговор
    Честит празник на всички левскари и само ЛЕВСКИ!

    08:44 24.05.2026

  • 2 Аха

    2 9 Отговор
    Ф.к. Подуяне.

    08:46 24.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 9 Отговор
    Некви смотани ритнитопковци, бате, разбираш ли...🤣🤣🤣

    08:47 24.05.2026

  • 4 Централен склад

    0 8 Отговор
    Като се събуди агитката на чорбангаранга, ще видите вие магии и празници.

    08:50 24.05.2026

  • 5 Артилерист

    1 7 Отговор
    Лежането, симулациите, гонзовщината, съдиите и прочие помагат на Левски за вътрешна употреба, но в международен план са..."Мюнхен 1860"...

    08:53 24.05.2026

  • 6 Ще има и още

    3 0 Отговор
    112 години. Браво и честито! Любопитно е че държавите на някои от футболистите на снимката тогава не са съществували.

    09:29 24.05.2026

  • 7 Син Хун

    3 0 Отговор
    Днес празнува българския отбор- отбора на НАРОДА. И само ЛЕВСКИ!

    09:32 24.05.2026

  • 8 Сзо

    0 0 Отговор
    На тоя отбор трябва да му сменят името. Не трябва футболен отбор да носи името на най големия наш герой.

    09:56 24.05.2026

