Венсан Компани – фаворит за наследник на Гуардиола в Манчестър Сити

Манчестър Сити е хвърлил око на Венсан Компани като потенциален заместник на Пеп Гуардиола. Според източници от Острова, ръководството на „гражданите“ вижда в белгийския специалист идеалния кандидат, който да поеме щафетата, ако Гуардиола реши да напусне след края на сезона.

Компани, който е начело на Байерн Мюнхен, вече впечатлява с работата си в Бундеслигата. Очакванията са, че ако успее да изведе баварците до требъл, интересът към него ще нарасне лавинообразно.

Манчестър Сити, където Компани изгради легендарна кариера като капитан, не крие желанието си да го върне на „Етихад“, този път в ролята на мениджър. Въпреки това, от Байерн Мюнхен категорично отхвърлят всякакви спекулации за евентуална раздяла с младия си наставник. Изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиян Дреезен заяви пред германското издание „Билд“: „Току-що удължихме договора на Венсан Компани. За нас въпросът изобщо не стои на дневен ред. Убеден съм, че той е обмислил внимателно всички възможни сценарии, преди да се обвърже с нов контракт. Затова не се притесняваме от интереса на други клубове, независимо от успехите, които може да постигне с нас.“

Договорът на Компани с Байерн Мюнхен е валиден до лятото на 2029 година, което допълнително затруднява евентуален трансфер.