Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Венсан Компани – фаворит за наследник на Гуардиола в Манчестър Сити

22 Април, 2026 12:29 728 0

  • манчестър сити-
  • венсан компани-
  • заместник -
  • пеп гуардиола-
  • кандидат-
  • байерн мюнхен

Байерн Мюнхен обаче не мисли за раздяла с треньора си

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е хвърлил око на Венсан Компани като потенциален заместник на Пеп Гуардиола. Според източници от Острова, ръководството на „гражданите“ вижда в белгийския специалист идеалния кандидат, който да поеме щафетата, ако Гуардиола реши да напусне след края на сезона.

Компани, който е начело на Байерн Мюнхен, вече впечатлява с работата си в Бундеслигата. Очакванията са, че ако успее да изведе баварците до требъл, интересът към него ще нарасне лавинообразно.

Манчестър Сити, където Компани изгради легендарна кариера като капитан, не крие желанието си да го върне на „Етихад“, този път в ролята на мениджър. Въпреки това, от Байерн Мюнхен категорично отхвърлят всякакви спекулации за евентуална раздяла с младия си наставник. Изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиян Дреезен заяви пред германското издание „Билд“: „Току-що удължихме договора на Венсан Компани. За нас въпросът изобщо не стои на дневен ред. Убеден съм, че той е обмислил внимателно всички възможни сценарии, преди да се обвърже с нов контракт. Затова не се притесняваме от интереса на други клубове, независимо от успехите, които може да постигне с нас.“

Договорът на Компани с Байерн Мюнхен е валиден до лятото на 2029 година, което допълнително затруднява евентуален трансфер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове