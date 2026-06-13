Протест във Варна отново ще иска оставката на кмета Благомир Коцев

Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на Общината в морската столица.
Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия.
На 3-ти и 8-и юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надарена кака
07:25 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бушприт
07:29 13.06.2026
4 Бай Араб
07:30 13.06.2026
5 Един шофьор
07:31 13.06.2026