Протест във Варна отново ще иска оставката на кмета Благомир Коцев

Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на Общината в морската столица.

Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия.

На 3-ти и 8-и юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста.