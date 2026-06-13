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Протест във Варна отново ще иска оставката на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна отново ще иска оставката на кмета Благомир Коцев

13 Юни, 2026 08:21, обновена 13 Юни, 2026 07:23 357 5

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  • благомир коцев

Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието не е организирано от политическа партия

Протест във Варна отново ще иска оставката на кмета Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на Общината в морската столица.

Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия.

На 3-ти и 8-и юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    0 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    07:25 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    Министерството на образованието и науката и астронавтиката (МОНА). Мона си е МОНА.Мъ-хъ!

    07:29 13.06.2026

  • 4 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Да видим сега Кокорчо ще плати ли антипротест.Ще излязат ли платените?

    07:30 13.06.2026

  • 5 Един шофьор

    1 0 Отговор
    Трябва да има протест за арест на Бокича и Пеевски , на кмета и на другите около него ,най вероятно така им е наредено.

    07:31 13.06.2026

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