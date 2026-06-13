Емилиано Мартинес поднови пълноценни тренировки с Аржентина

Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес направи важна крачка към завръщането си в игра, след като преди ден направи първата си пълноценна тренировка с националния отбор. Стражът се подготвя за откриващия мач на „албиселесте“ от група J на Световното първенство срещу Алжир, който ще се играе във вторник, предава БТА. 33-годишният футболист се очаква да бъде титуляр в двубоя в Канзас Сити. Това ще бъде едва вторият официален сблъсък между Аржентина и Алжир, след като двата отбора се срещнаха за последно в приятелски мач през 2007 година.

Мартинес получи травма на безименния пръст на дясната си ръкана по време на загрявката преди победата на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург във финала на Лига Европа на УЕФА на 20 май. Въпреки контузията той излезе на терена и помогна на английския тим да триумфира. За да бъде на разположение на Аржентина за световното първенство, вратарят отложи оперативна намеса, но пропусна последния двубой на клуба си във Висшата лига – успеха с 2:1 над Манчестър Сити на 24 май.

Мартинес бе сред ключовите фигури за световната титла на страната през 2022 година. След Лионел Меси именно той беше определян като един от най-важните играчи на отбора и заслужено спечели наградата „Златна ръкавица“ за най-добър вратар на турнира. Най-запомнящият се момент от неговото участие дойде във финала срещу Франция, когато в последните секунди на продълженията спаси чисто положение на Рандал Коло Муани и запази надеждите на Аржентина. По-късно, при изпълнението на дузпите, Мартинес отрази удар на Кингсли Коман и допринесе за победата с 4:2, която донесе на аржентинците първа световна титла от 1986 година насам. В квалификациите Мартинес изигра 16 от 18-те мача на Аржентина и запази 10 "сухи" мрежи. Той има 59 мача в кариерата си от 2021 насам.