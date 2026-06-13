Новини
Спорт »
Световен футбол »
Емилиано Мартинес поднови пълноценни тренировки с Аржентина

Емилиано Мартинес поднови пълноценни тренировки с Аржентина

13 Юни, 2026 08:22 484 1

  • емилиано мартинес-
  • вратар-
  • аржентина-
  • счупен пръст-
  • световно първенство-
  • алжир-
  • тренира

Готов е за мача с Алжир

Емилиано Мартинес поднови пълноценни тренировки с Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес направи важна крачка към завръщането си в игра, след като преди ден направи първата си пълноценна тренировка с националния отбор. Стражът се подготвя за откриващия мач на „албиселесте“ от група J на Световното първенство срещу Алжир, който ще се играе във вторник, предава БТА. 33-годишният футболист се очаква да бъде титуляр в двубоя в Канзас Сити. Това ще бъде едва вторият официален сблъсък между Аржентина и Алжир, след като двата отбора се срещнаха за последно в приятелски мач през 2007 година.

Мартинес получи травма на безименния пръст на дясната си ръкана по време на загрявката преди победата на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург във финала на Лига Европа на УЕФА на 20 май. Въпреки контузията той излезе на терена и помогна на английския тим да триумфира. За да бъде на разположение на Аржентина за световното първенство, вратарят отложи оперативна намеса, но пропусна последния двубой на клуба си във Висшата лига – успеха с 2:1 над Манчестър Сити на 24 май.

Мартинес бе сред ключовите фигури за световната титла на страната през 2022 година. След Лионел Меси именно той беше определян като един от най-важните играчи на отбора и заслужено спечели наградата „Златна ръкавица“ за най-добър вратар на турнира. Най-запомнящият се момент от неговото участие дойде във финала срещу Франция, когато в последните секунди на продълженията спаси чисто положение на Рандал Коло Муани и запази надеждите на Аржентина. По-късно, при изпълнението на дузпите, Мартинес отрази удар на Кингсли Коман и допринесе за победата с 4:2, която донесе на аржентинците първа световна титла от 1986 година насам. В квалификациите Мартинес изигра 16 от 18-те мача на Аржентина и запази 10 "сухи" мрежи. Той има 59 мача в кариерата си от 2021 насам.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сулю

    0 0 Отговор
    Ох.Успокоих се.Това очаквах да прочета.Първия гол на първенството с кой крак беше вкаран?

    09:29 13.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове