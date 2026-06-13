Откриха трима мъртви алпинисти, загинали при изкачването на най-високия връх в Италианските Алпи

Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра), бяха открити в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде ДПА.
Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.
Според спасителите смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катеренето по северния склон на Гран Парадизо, в Грайските Алпи, пише БТА.
Според официалната информация двама са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
07:38 13.06.2026
2 Анонимен
07:42 13.06.2026
3 Баирбудала
07:46 13.06.2026
4 балчо теслата
08:01 13.06.2026
5 Механик
Мене ме карат да си слагам колан в колата, да не би да катастрофирам, да се нараня и лечението ми да натовари здравната каса. А тия дето пъплят по баирите и мрат, а после ги издирваме и спасяваме, те не тежат ли на някоя каса??
Аз разбирам да се е срутила шахта и да е затрупала миньори, например. Да ги спасяваме, защото заслужават. Защото са отишли под земята не да си правят кефа, а да хранят семейства и да добиват изкопаеми за всички нас. Ама тия дето от слободия се трупясват.. тях за какво да ги спасяваме??
08:17 13.06.2026
6 Няма
08:33 13.06.2026
7 Мимо
08:39 13.06.2026
8 Джо
08:41 13.06.2026