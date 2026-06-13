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Откриха трима мъртви алпинисти, загинали при изкачването на най-високия връх в Италианските Алпи

Откриха трима мъртви алпинисти, загинали при изкачването на най-високия връх в Италианските Алпи

13 Юни, 2026 08:30, обновена 13 Юни, 2026 07:33 1 820 8

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  • алпинисти

Групата е поела към Гран Парадизо, след като е преспала в хижа

Откриха трима мъртви алпинисти, загинали при изкачването на най-високия връх в Италианските Алпи - 1
Снимка: YouTube
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Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в Италианските Алпи - Гран Парадизо (4061 метра), бяха открити в подножието му - на 3600 метра надморска височина, предаде ДПА.

Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба.

Според спасителите смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катеренето по северния склон на Гран Парадизо, в Грайските Алпи, пише БТА.

Според официалната информация двама са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Не са много загиналите алпинисти,за съжаление.🦧😪🦧

    07:38 13.06.2026

  • 2 Анонимен

    7 0 Отговор
    4000 м си е високо!

    07:42 13.06.2026

  • 3 Баирбудала

    5 0 Отговор
    Може пък да са успели да се изкачат и да са загинали при слизането.

    07:46 13.06.2026

  • 4 балчо теслата

    3 1 Отговор
    ами те обещаха да не ходят вече там................

    08:01 13.06.2026

  • 5 Механик

    7 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни, какво щеше да спечели светът от това, че "групата" щеше да изкачи вече не веднъж изкачваният Гран Парадизо? А колко загуби светът от "спасителната операция"???
    Мене ме карат да си слагам колан в колата, да не би да катастрофирам, да се нараня и лечението ми да натовари здравната каса. А тия дето пъплят по баирите и мрат, а после ги издирваме и спасяваме, те не тежат ли на някоя каса??
    Аз разбирам да се е срутила шахта и да е затрупала миньори, например. Да ги спасяваме, защото заслужават. Защото са отишли под земята не да си правят кефа, а да хранят семейства и да добиват изкопаеми за всички нас. Ама тия дето от слободия се трупясват.. тях за какво да ги спасяваме??

    08:17 13.06.2026

  • 6 Няма

    4 1 Отговор
    Как да съчувствам на глупаци!

    08:33 13.06.2026

  • 7 Мимо

    2 1 Отговор
    Както казваше дедо- Ора без работа...

    08:39 13.06.2026

  • 8 Джо

    1 0 Отговор
    Гран парадисо е най-високият връх,но в Италия.Иначе знаем ,че е Монте Бианко или Мон Блан. Бог да ги прости! Няма безопасна планина.

    08:41 13.06.2026