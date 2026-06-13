ШОС на 25 години: нов крайъгълен камък, широки перспективи

Диалогът винаги е бил и остава твърда валута в политиката. Способността на страните да се чуват една друга и съвместно да разработват отговори на предизвикателствата на времето пряко определя устойчивостта на международната система, особено в епоха на промени или в периоди на кризи.

В съвременния свят става особено очевидно: спадът в нивото на доверие между държавите е следствие от това, че диалогът се превръща във все по-дефицитен „ресурс“. Същевременно в съвременната политика има примери, когато страни са се обединявали в името на диалога и са създавали стабилни многостранни структури, насочени към укрепване на мира и доверието, разкриване на потенциала на добросъседството и сътрудничеството. Едно от тези обединения със сигурност може да бъде наречено Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Създадена преди 25 години – на 15 юни 2001 година – днес ШОС е едно от най-големите регионални многостранни обединения в съвременния свят.

Пътят с дължина от четвърт век се превърна за ШОС в уникална история на формиране на доверие, търсене на компромиси и укрепване на партньорството в обширното евразийско пространство. Организацията измина огромен, сложен и динамичен път, демонстрирайки не само жизнеспособност, но и висока ефективност.

Корените на ШОС ни връщат към „Шанхайската петорка“ – диалогова платформа, чиито основи през 1996 година бяха положени от Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия и Таджикистан. Споделяйки ключовите цели на обединението, през 2001 година към ШОС се присъедини Узбекистан, което окончателно трансформира „петорката“ в Шанхайска организация за сътрудничество и оформи в нея стабилно „централноазиатско ядро“. Днес в състава на ШОС влизат вече десет държави. Извън вече споменатите, това са Индия, Пакистан, Иран и Беларус. По този начин днес на държавите членки на ШОС се падат над 60% от евразийската суша, почти половината от населението на планетата и значителна част от световния БВП.

През всички тези години организацията последователно и уверено укрепва своя висок авторитет сред влиятелните международни и регионални структури, явявайки се ефективен механизъм за осигуряване на сигурност, стабилност и устойчиво развитие. Днес сме свидетели на нарастващата глобална роля на Шанхайската организация.

Нейно безценно достойнство остава конструктивният и прагматичен подход към сътрудничеството, основан на универсалните принципи на взаимноизгодното и равноправно партньорство без доминиране на една идеология. Този подход получи наименованието „шанхайски дух“, което отразява уникалността на избраната от страните стратегия. А времето доказа състоятелността, жизнеспособността и високата ефективност на начините за многостранно взаимодействие, прилагани от ШОС.

Итогите от последните срещи на върха на ШОС демонстрираха колосалния мащаб на реализираните задачи и поставените цели, потвърждавайки способността на организацията да взема бързи и ефективни решения по актуални регионални въпроси в сферата на политиката, сигурността, търговията, икономиката и хуманитарната област.

Един от пресните примери е приемането през 2024 година по предложение на Казахстан на инициативата на ШОС „За световно единство в името на справедлив мир, разбирателство и развитие“. Това е безпрецедентен, всеобхватен документ, съдържащ принципи за укрепване на мерките за доверие, поддържане на стабилността и сигурността в текущите световни процеси. Впоследствие инициативата беше представена на Общото събрание на ООН като официален документ.

Измерението на сигурността е едно от ключовите в дневния ред на ШОС и организацията е натрупала значителен опит в съвместната борба срещу тероризма, сепаратизма и екстремизма. Централна роля в тази дейност има създадената в рамките на ШОС Регионална антитерористична структура. Ефективността на прилаганите мерки се потвърждава от конкретни и измерими резултати в ликвидирането на инфраструктурата на тероризма. Създадена е система за оперативен обмен на информация, редовно се провеждат антитерористични учения. По оценки на експерти, благодарение на координацията на усилията, броят на терористичните актове „в зоната на отговорност“ на ШОС постоянно намалява.

Според нас към основните постижения на организацията може да се отнесе и формирането на евразийско пространство с устойчива свързаност – транспортна, енергийна, инвестиционна и технологична. Изграден е гъвкав модел за икономическо партньорство, основан на зачитане на суверенитета, прагматизъм и търсене на взаимна изгода.

Една от конкретните стъпки за укрепване на практическото сътрудничество стана постигнатото между страните членки споразумение за създаване на Банка за развитие на ШОС. Сега преговорите по този проект активно напредват, което няма как да не ни радва, тъй като съм уверен, че в перспектива Банката за развитие на ШОС може да се превърне в ключова финансова институция за реализиране на различни икономически и хуманитарни проекти в пространството на организацията.

Не по-малко значение има и разширяване на културно-хуманитарното сътрудничество между страните от ШОС, което става все по-съдържателно. Вече има редица „брандови“ проекти. Сред тях са Университетът на ШОС, проектите „Образование без граници“, „Духовни светини“, туристическите и културни столици на ШОС, Младежкият форум и много други инициативи, които не просто правят „гласа на ШОС“ по-силен, но и служат като мост между народите, което безусловно спомага за укрепването на взаимното разбирателство и доверието на междудържавно ниво.

Казахстан е твърд последовател на принципите на ШОС, както и привърженик на по-нататъшното институционално развитие и повишаване на международния авторитет на организацията.

Случайно ли е да припомним, че именно по време на председателството на Казахстан през 2017 година в състава на организацията бяха приети Индия и Пакистан, отбелязвайки първия етап от разширяването на ШОС. А на срещата на върха в Астана през 2024 година Шанхайската организация за сътрудничество за първи път беше представена във формат „десетка“ – именно на тази среща на най-високо равнище Република Беларус за първи път участва в качеството си на пълноправен член на ШОС.

По инициатива на нашата страна и с подкрепата на другите държави членки бяха приети значими за организацията документи като Стратегия за развитие на ШОС до 2035 година, Програма за продоволствена сигурност, Споразумение за сътрудничество и взаимодействие на държавите членки по граничните въпроси, Програма за борба с тероризма, сепаратизма и екстремизма и други.

Едно от приоритетните направления в политиката на Казахстан в рамките на организацията е усъвършенстването на дейността на ШОС и повишаването на нейната ефективност в условията на бързо променяща се международна обстановка.

Астана последователно се обявява за модернизация на ШОС, адаптиране на нейните институции към съвременните предизвикателства и укрепване на практическата съставляваща на сътрудничеството.

Особено значение в този контекст придоби председателството на Казахстан в ШОС през 2023–2024 година. По време на срещата на върха в Астана през 2024 година беше даден старт на процеса за усъвършенстване на дейността на организацията, насочен към повишаване на нейната институционална устойчивост, ефективността на вземаните решения и разширяването на взаимодействието между държавите членки.

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подчерта, че в условията на глобална нестабилност ШОС трябва своевременно да се адаптира към новите геополитически и икономически реалности. В тази връзка Казахстан предложи да се извърши комплексен анализ на дейността на организацията, включително на механизмите за вземане на решения, реализацията на съвместни проекти и координацията на работата на профилните структури.

Предложеният от Казахстан процес за усъвършенстване на ШОС в момента се намира в активна фаза на съгласуване от държавите членки. Основната цел на тази инициатива е повишаването на практическата резултатност на обединението и укрепването на неговата роля като един от ключовите центрове за международно сътрудничество в евразийското пространство.

Казахстан се обявява и за засилване на икономическия компонент на организацията. Това направление на сътрудничество често е обект на критики заради слабото разкриване на потенциала на ШОС и трябва да се признае, че има основание за подобни коментари.

По съвкупния обем на БВП на влизащите в нея страни ШОС е едно от най-големите обединения в света. Външнотърговският оборот на държавите членки на ШОС, по различни оценки, възлиза на около 1 трилион долара. В състава на организацията влизат най-големите потребители и производители на енергия в света. През региона преминават ключови сухопътни маршрути.

Икономическият потенциал на ШОС обективно позволява на организацията да се превърне в един от центровете на проривно икономическо сътрудничество. В момента този потенциал далеч не е реализиран в пълна степен. Имайки предвид това, Астана предлага да се активизират съвместните инвестиционни проекти, да се разшири използването на националните валути във взаимните разплащания и да се развиват международните транспортни коридори, преминаващи през територията на страните участнички в ШОС.

Казахстан, като средна държава с висока дигитална адаптивност и натрупан опит в сферата на услугите, популяризира в ШОС дневния ред на дигиталната трансформация, включващ внедряването на иновации и създаването на нови платформи за взаимодействие в областта на електронната търговия, киберсигурността и изкуствения интелект.

За страните от ШОС въпросите на екологията са пряко свързани с осигуряването на икономическата стабилност, продоволствената сигурност и качеството на живот на населението.

Особено остри за региона са проблемите с изменението на климата, опустиняването, съкращаването на водните ресурси и замърсяването на околната среда. Централна Азия се числи към най-уязвимите региони в света в сферата на водната сигурност, което придава стратегическо значение на екологичния дневен ред на ШОС.

В този контекст бих искал да отбележа издигнатата от президента Касъм-Жомарт Токаев инициатива за създаване на Център за анализ на водните проблеми на държавите членки на ШОС.

Дейността на тази структура ще бъде насочена към консолидиране и обмен на съществуващите технологии и най-добри практики в сферата на ефективното и устойчиво водопотребление, както и към внедряване на съвместни иновативни решения във водната сфера.

Като цяло днес е напълно очевидно, че ШОС се утвърди като многопрофилна международна структура, в която всяко направление на сътрудничество се развива хармонично при запазване на „шанхайския дух“ и с дълбока ангажираност в процесите от страна на всички държави членки.

Важно е да се подчертае: въпреки огромния обем работа в сферата на осигуряването на сигурност, ШОС не е военен блок или затворен съюз, насочен срещу трети страни. ШОС е отворено пространство за сътрудничество.

Казахстан традиционно се обявява за равноправен диалог, вземане на решения с консенсус и недопускане на появата на конфронтационни подходи. Само чрез запазване на верността към целите и принципите на Хартата на ШОС може да се осигури балансирано развитие на организацията, както и открит и изпълнен с доверие многостранен диалог.

За 25 години ШОС неведнъж демонстрира умението си да обединява позициите на държави с различни политически традиции, икономически модели и културни кодове около общите цели и отговорността за бъдещето. Зад тази юбилейна дата стоят години упорит труд, дипломатическо изкуство, политическа мъдрост и истински стремеж на държавите към укрепване на доверието и взаимното разбирателство.

Днес ШОС навлиза в нов етап от своето развитие – период, в който от ефективността на сътрудничеството зависи устойчивостта на глобалния мир и качеството на живот на милиони хора.

Дълбоко съм убеден: натрупаният опит, уникалният потенциал за взаимодействие и верността към несломимите основи на шанхайския дух ще позволят на организацията и занапред да остане един от значимите центрове на градивния дневен ред.

Президентът Касъм-Жомарт Токаев отбеляза: „Нашите народи възлагат на ШОС големи надежди. Те разчитат, че плодотворното сътрудничество в рамките на организацията въз основа на компромис и съобразяване с взаимните интереси ще ни позволи с чест да издържим на сегашните изпитания и бъдещите предизвикателства, както и да подобрим благосъстоянието на гражданите“.