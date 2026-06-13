САЩ разбиха Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

Отборите на САЩ и Парагвай изиграха най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026, а "янките" прегазиха южноамериканския си съперник с 4:1.



Първото попадение падна след болезнен ранен автогол на гостите, отбелязан от Дамиан Бобадийя (8'), а след това започна голямото шоу на Фалорин Балогун (31', 45'+5'), който се развихри и като по чудо не се оттегли на почиквата с хеттрик. Де факто той три пъти прати топката във вратата на съперника, но първото му попадение, което падна в 28-ата минута бе отменено заради засада, а след това вкара два редовни гола. След почивката резервата Маурисио (73') вкара почетно попадение, с което опитаха да върнат интригата.



Това е първият мач от световните футболни финали, който "янките" посрещат, след като в предходните два дни останалите домакини на форума Мексико и Канада вече направиха своите пищни откривания. Сега мачът е на "СоФи Стейдиъм" в окръг Ингълуд на Лос Анджелис, щата Калифорния, като първият съдийски сигнал трябва да прозвучи около 4:00 часа българско време. Двубоят е от група "D" на шампионата на планетата, като това е и първата среща тук. Останалите два тима Австралия и Турция ще играят помежду си след около 24 часа в утрешния 14-и юни (неделя) отново в ранен час за европейското време - 7:00.

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Спрямо контролата, изиграна на 6-и юни (събота) срещу четрикратния световен шампион Германия селекционерът на "янкитата" Маурицио Почетино пусна идентичен състав. Тогава САЩ отстъпи с 1:2 от Бундес Тима и както в проверката, така и в първия официален мач Почетино заложи на изявени футболисти от топ 5 първенствата на Европа, като се очакваше напред да заблестят звездите от италианската Серия А в лицето ма Уестън Маккени от Ювентус и Кристиан Пулишич. Налице бе и халфът Антъни Робинсън, който седмица по-рано се разписа срещу германците.

Your XI for Match #1 at the @FIFAWorldCup.#USMNT x The @HomeDepotpic.twitter.com/0LHLne0ibK

Парагвай от своя страна влезе в мача, след като взе последната си победа с категоричното 4:0 срещу скромния тим на Никарагуа. Ромеро и Алмирон, които вкараха две от попаденията за тази изразителна победа, бяха и днес сред титулярите на "зеления килим". Другите двама от голмайсторите във въпросния двубой, игран също на 6-и юни (събота) - Майдана и Галарса, тогава стартираха на резервната скамейка, но днес селекционерът Густаво Алфаро реши да се възползва от техните услуги още от първия съдийски сигнал.

Малко повече от 60 секунди бяха нужни на южноамериканците да организират скоростна атака, при която Санабрия се вмъкна в наказателното поле и намери Енсисо, който опита почти от нулев ъгъл да разстреля вратаря на "янките" Мат Фрийз. Домакините от своя страна не чакаха много да отговорят чрез своя централен нападател Балогун излезе на стрелкова позиция, но чукна прекалено леко коженото кълбо и го прати в обятията на противниковия вратар Орландо Хил, тъй като бе притиснат с тяло в гръб от страна на парагвайски бранител.



Този взривен старт на срещата амбицира играчите на САЩ да вдигнат темпото и съвсем скоро те избухнаха с ново нападение, което този път донесе огромна радост за феновете, изпълнили до краен предел "СоФи Стейдиъм" в Лос Анджелис. Кристиан Пулишич свърши голямата работа след убийствен пробив, навлизайки в съперниковата пеналтерия, след което намери с пас колегата си от Серия АУестън Маккени, а той само чукна коженото кълбо. Последният обаче не прати топката във вратата на Парагвай, а това стори играчът на южноамериканците Бобадийя, който си отбеляза болезнен автогол.

В 10-ата минута бе вдигнат и първият жълт картон. Реномираният рефер от европейската Шампионска лига направи официално предупреждение за Касерес от гостите.



В 16-ата минута Сержинио Дест си поведе дълго топката в наказателното поле и можеше да стреля опасно, но вместо това опита да подаде остро и спечели корнер. След неговото изпълнение последва дълго разиграване, което завърши с центриране, а там в наказателното поле Крис Ричардс се сблъска много лошо с бранител на Парагвай и така видяхме първата ситуация, в която здравето на футболисти бе застрашено. В крайна сметка и двамата успяха да продължат да играят, а селекционерите Почетино и Алфаро нямаха поводи за притеснение.



В средата на полувремето играта бе прекратена временно за традиционната почивка за вода и веднага след подновяването на събитията на терена ФлорианБалогун изригна с попадение. То обаче не бе зачетено, тъй като още в реално време страничният рефер вдигна флагчето си и маркира засада.



След това обаче Балогун бе безкомпромисен и не действа като креативен футболист и се озова непокрит в наказателното поле, засичайки топката с удар от движение, който се превърна в невъзможна за неутрализиране ситуация от страна на вратаря Орландо Хил. Така "янкитата" покачиха и поне към този момент тотално заличиха добрите впечатления, които оставиха парагвайците в началото, а те малко или много развалиха реномето си от началните минути на тим, който не бива да бъде подценяван.

С попадението играчите на САЩ демонстрираха убийствената си ефективност, тъй като след точно два точни удара от началото на мача вече имаха аванс от два чисти гола.



В 43-ата минута Маккени излезе сам срещу стража на парагвайците Хил, който направи първото си спасяване и попречи преднината да набъбне до умопомрачителна класика.



Нататък главният съдия Дани Макели назначи достатъчно дълго добавено време, в което машината от СевернаАмерика имаше време да покаже още от това, което може и след няколко скоростни атаки петата минута от продължението се превърна в поредния кошмарен момент за парагвайците. Тогава Балогун излезе очи в очи с Хил и стреля високо в мрежата на вратата, за да оформи класиката, а САЩ изпрати подобаващо първата част, превръщайки я в най-резултатното полувреме от старта на Мондиал 2026.

Второто полувреме стартира по абсолютно същия начин като първото и Енсисо отправи опасен изстрел. Подобно на ситуацията от откриващите минути на сблъсъка гостите пропуснаха и започнаха мислено да се надяват да не получат попадение скоро след това, както стана в предходния случай. Парагвайската врата не бе поразена за четвърти път, но се случи нещо друго неприятно за южноамериканските мечтатели.



Това стана в 52-рата минута, когато Мигел Алмирон реши да хитрува, падна и тръгна да си проси нарушение. То обаче не бе отсъдено, тъй като още в реално време останаха съмнения за нещо нередно. Така се стигна до преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, а проверката лично извърпи реферът Дани Макели и категорично реши да маркира в "жълто" парагваеца.



Тук нещата продължиха да бъдат сходни спрямо тези през първото полувреме и парагвайците значително намалиха оборотите след преживения неприятен момент и като че ли тотално се отказаха да преследват някакво чудо.



В 63-тата минута "янките" имаха много сериозни основания за четвърти гол, но просто не се намери кой да нанесе бомбен удар на опразнената врата.



В 65-ата минута гостите най-накрая живнаха отново и Густаво Гомес реши да стреля от движение от границата на наказателното поле. Той обаче го направи неточно и силно, пращайки топката в трибуните, а камерата на телевизионното предаване улови щастлив фен, който взе коженото кълбо на трибуните и позира с него преди да го върне в играта.

Приликите с първото полувреме продължиха и нататък, като след паузата за вода в средата на частта, отново падна попадение. Този път обаче нещата се обърнаха и то бе във вратата на селекцията Маурисио Почетино. Наставникът на гостите пък Густаво Алфаро демонстрира завидни умения край тъчлинията, тъй като именно една от неговите резерви се разписа, а това бе Маурисио, който върна разликата от две попадения и интригата по отношение изхода на двубоя върна част от своята стойност.

Реакцията на "янките" бе светкавична и те мигновено опитаха да си върнат трите попадения преимущество. Първо в 73-тата минута Ричардс пропусна да разстреля Хил, а в 77-ата минута резервата Тимъти Уеа нанесе много силен шут по диагонал. Първоначално останаха впечатления, че той е отишъл в аут, както и отсъди рефера Макели, но на телевизионното повторение се видя, че врататрят Орландо Хил е направил необходимата намеса, за да отклони коженото кълбо с връхчетата на ръкавицата си и да не позволи тя да навести мрежата му за четвърти път.

САЩ 4:1 ПАРАГВАЙ

1:0 Дамиан Бобадийя (8' - автогол)

2:0 Фоларин Балогун (31')

3:0 Фоларин Балогун (45+5)

3:1 Маурисио (73')

4:1 Джовани Рейна (90'+8')



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "D", I КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



САЩ: 24. Мат Фрийз, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм, 2. Сержиньо Дест, 8. Уестън Маккени, 4. Тайлър Адамс, 5. Антъни Робинсън, 17. Малик Тилман, 10. Кристиан Пулишич, 28. Фоларин Балогун

Селекционер: Маурицио Почетино



ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 16. Дамиан Бобадийя, 10. Мигел Алмирон, 9. Антонио Санабрия, 19. Хулио Енсисо

Селекционер: Густаво Алфаро



СТАДИОН: "СоФи Стейдиъм", Лос Анджелис (Калифорния - САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ:Дани Макели (Нидерландия)