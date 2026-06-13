10.55 Формула 3, спринт за Гран при на Барселона Диема спорт 3
12.10 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3
13.00 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, спускане, мъже Евроспорт 2
13.30 Форпмула 1, трета тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3
15.00 Волейбол, Куба – Словения МАХ Спорт 2
15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Барселона Диема спорт 3
15.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, спускане, жени Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1
16.00 Автомобилизъм, 24 часа на Льо Ман, световен шампионат Евроспорт 1
16.15 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, седми етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, трети ден Евроспорт 2
21.00 Баскетбол, Тенерифе – Барселона Нова спорт
21.30 Волейбол, България – Аржентина МАХ One
22.00 Катар – Швейцария БНТ 1, БНТ 3 (СП)
00.00 Автомобилизъм, 24 часа на Льо Ман, световен шампионат Евроспорт 1
01.00 Бразилия – Мароко БНТ 1, БНТ 3 (СП)
Спортът по ТВ в събота (13 юни)
13 Юни, 2026 07:57 1 002 1
Ето какво може да гледаме днес
10.55 Формула 3, спринт за Гран при на Барселона Диема спорт 3
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1 Сергей Хрушчов
08:58 13.06.2026