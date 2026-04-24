Хари Кейн се изравни с Левандовски и подгони рекорд на Томас Мюлер

24 Април, 2026 07:29 715 0

  • хари кейн-
  • роберт левандовски-
  • байерн мюнхен-
  • томас мюлер

Английският национал вкара първия гол при успеха с 2:0 при гостуването срещу Байер Леверкузен снощи, а баварците се класираха за финала в турнира за Купата на Германия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн има вече 52 гола и 6 асистенции в 44 мача този сезон във всички турнири. Английският национал вкара първия гол при успеха с 2:0 при гостуването срещу Байер Леверкузен, а баварците се класираха за финала в турнира за Купата на Германия. С реализираното попадение Кейн има 7 в надпреварата за този сезон и така се изравни с Роберт Левандовски, който вкара също толкова голове през сезон 2017/2018 в това състезание.

На финала в Берлин срещу Щутгарт или Фрайбург Хари Кейн ще преследва подобряване на рекорда от сезон 2013/2014 г., когато бившият германски национал Томас Мюлер вкарва 8 гола за баварците и по този начин е №1 сред голмайсторите на Байерн в едно издание на турнира през XXI век.


