Хари Кейн се изравни с Левандовски и подгони рекорд на Томас Мюлер

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн има вече 52 гола и 6 асистенции в 44 мача този сезон във всички турнири. Английският национал вкара първия гол при успеха с 2:0 при гостуването срещу Байер Леверкузен, а баварците се класираха за финала в турнира за Купата на Германия. С реализираното попадение Кейн има 7 в надпреварата за този сезон и така се изравни с Роберт Левандовски, който вкара също толкова голове през сезон 2017/2018 в това състезание.
На финала в Берлин срещу Щутгарт или Фрайбург Хари Кейн ще преследва подобряване на рекорда от сезон 2013/2014 г., когато бившият германски национал Томас Мюлер вкарва 8 гола за баварците и по този начин е №1 сред голмайсторите на Байерн в едно издание на турнира през XXI век.
7 - Harry Kane schoss sein siebtes Tor in dieser DFB-Pokalsaison, die meisten eines Spielers in einer Saison seit sieben Jahren (2018/19 Robert Lewandowski auch 7). Mehr Pokal-Saisontore gelangen in diesem Jahrtausend nur Thomas Müller 2013/14 (8). Jäger. @FCBayern pic.twitter.com/zpt1oFp1YW— OptaFranz (@OptaFranz) April 22, 2026
