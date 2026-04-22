Карлос Насар отново покори Европа – българският шампион с поредно признание

Българският колос във вдигането на тежести Карлос Насар за втора поредна година оглави класацията за най-добър щангист на Стария континент. 21-годишният талант от Червен бряг, роден в Париж, бе отличен с престижната награда по време на Европейското първенство за мъже и жени, което тази година се провежда в Батуми, Грузия. Това признание идва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Международната асоциация на спортните журналисти – две институции, които ежегодно отличават най-ярките звезди в този тежък спорт. 2025 година се оказа изключително успешна за Насар.

Той триумфира със златни медали както на Европейското първенство в категория до 96 килограма, така и на Световното първенство в категория до 94 килограма. В Норвегия, по време на Мондиала, Карлос Насар записа името си със златни букви, поставяйки нов световен рекорд – впечатляващите 222 килограма в изтласкването.

Не е изненада, че за втора поредна година Насар е обявен за Спортист №1 на България, а сега и за най-добър щангист в Европа. Този успех затвърждава позицията му на абсолютен лидер в световната тежка атлетика.

Феновете на спорта ще могат да проследят следващото предизвикателство пред Карлос Насар още този петък, 24 април, когато той ще се изправи срещу най-добрите на континенталния шампионат. Състезанието започва в 15:00 часа българско време.

При дамите, отличието за най-добра щангистка за изминалата година отиде при Солфрид Коанда от Норвегия, която също впечатли с изключителни постижения.