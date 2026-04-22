Карлос Насар отново покори Европа – българският шампион с поредно признание

Карлос Насар отново покори Европа – българският шампион с поредно признание

22 Април, 2026 13:35 2 602 13

При дамите, отличието за най-добра щангистка за изминалата година отиде при Солфрид Коанда

Карлос Насар отново покори Европа – българският шампион с поредно признание - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Българският колос във вдигането на тежести Карлос Насар за втора поредна година оглави класацията за най-добър щангист на Стария континент. 21-годишният талант от Червен бряг, роден в Париж, бе отличен с престижната награда по време на Европейското първенство за мъже и жени, което тази година се провежда в Батуми, Грузия. Това признание идва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Международната асоциация на спортните журналисти – две институции, които ежегодно отличават най-ярките звезди в този тежък спорт. 2025 година се оказа изключително успешна за Насар.

Той триумфира със златни медали както на Европейското първенство в категория до 96 килограма, така и на Световното първенство в категория до 94 килограма. В Норвегия, по време на Мондиала, Карлос Насар записа името си със златни букви, поставяйки нов световен рекорд – впечатляващите 222 килограма в изтласкването.

Не е изненада, че за втора поредна година Насар е обявен за Спортист №1 на България, а сега и за най-добър щангист в Европа. Този успех затвърждава позицията му на абсолютен лидер в световната тежка атлетика.

Феновете на спорта ще могат да проследят следващото предизвикателство пред Карлос Насар още този петък, 24 април, когато той ще се изправи срещу най-добрите на континенталния шампионат. Състезанието започва в 15:00 часа българско време.

При дамите, отличието за най-добра щангистка за изминалата година отиде при Солфрид Коанда от Норвегия, която също впечатли с изключителни постижения.


  • 1 А спонсора Шиши

    5 1 Отговор
    потъна

    13:36 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Некъв наркос

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последно":

    латиноциганин кубински

    13:47 22.04.2026

  • 6 Оня трие да го е ...

    3 0 Отговор
    Ррррррррр

    13:48 22.04.2026

  • 7 Браво

    6 2 Отговор
    Уникален!

    14:22 22.04.2026

  • 8 Цък

    2 7 Отговор
    До кога ще превъзнасяме този доказан наркоман. Спортистите трябва да са за пример.

    Коментиран от #10

    14:28 22.04.2026

  • 9 Чорбара

    2 5 Отговор
    Сиганска смрад.

    14:31 22.04.2026

  • 10 Кики

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Цък":

    Гледам, че и други съфорумци са се превъзбудили от червените му очички тип наркоман-заварчик. Явно не съм бил само аз, мислех, че проблемът е в мен.

    Коментиран от #11

    14:32 22.04.2026

  • 11 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кики":

    Ако и ти вдигнеш 222кg.може и да ти изкочат очите !
    Браво на Карлос, и му пожелаваме много здраве и късмет!

    Коментиран от #12

    14:56 22.04.2026

  • 12 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    Насар е доказан наркоман. Арестуван, като всеки дебил мислиш се за голяма работа е отричал . Дори е бягал от полицията, сключва сделка и се признава за виновен. Насар е доказан наркоман по съдебен път. Който иска да се превъзнася по наркомани, аз ги ненавиждам, унищожават не само собствения живот , но и на околните . Насар е пропаднал тип, що лъжи изговори относно договора му с федерацията , опетла се като пиле в калчища и сам се изобличи. Наркотиците не прощават правят мозъка на чорба.

    15:27 22.04.2026

  • 13 мдаааа

    0 0 Отговор
    Както винаги , на коментиращите "българи" , всичко българско им е чуждо ..☹️

    15:46 22.04.2026

