Карлос Насар отново покори Европа – българският шампион с поредно признание

Българският колос във вдигането на тежести Карлос Насар за втора поредна година оглави класацията за най-добър щангист на Стария континент. 21-годишният талант от Червен бряг, роден в Париж, бе отличен с престижната награда по време на Европейското първенство за мъже и жени, което тази година се провежда в Батуми, Грузия. Това признание идва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Международната асоциация на спортните журналисти – две институции, които ежегодно отличават най-ярките звезди в този тежък спорт. 2025 година се оказа изключително успешна за Насар.
Той триумфира със златни медали както на Европейското първенство в категория до 96 килограма, така и на Световното първенство в категория до 94 килограма. В Норвегия, по време на Мондиала, Карлос Насар записа името си със златни букви, поставяйки нов световен рекорд – впечатляващите 222 килограма в изтласкването.
Не е изненада, че за втора поредна година Насар е обявен за Спортист №1 на България, а сега и за най-добър щангист в Европа. Този успех затвърждава позицията му на абсолютен лидер в световната тежка атлетика.
Феновете на спорта ще могат да проследят следващото предизвикателство пред Карлос Насар още този петък, 24 април, когато той ще се изправи срещу най-добрите на континенталния шампионат. Състезанието започва в 15:00 часа българско време.
При дамите, отличието за най-добра щангистка за изминалата година отиде при Солфрид Коанда от Норвегия, която също впечатли с изключителни постижения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А спонсора Шиши
13:36 22.04.2026
5 Некъв наркос
До коментар #3 от "Последно":латиноциганин кубински
13:47 22.04.2026
6 Оня трие да го е ...
13:48 22.04.2026
7 Браво
14:22 22.04.2026
8 Цък
14:28 22.04.2026
9 Чорбара
14:31 22.04.2026
10 Кики
До коментар #8 от "Цък":Гледам, че и други съфорумци са се превъзбудили от червените му очички тип наркоман-заварчик. Явно не съм бил само аз, мислех, че проблемът е в мен.
14:32 22.04.2026
11 .....
До коментар #10 от "Кики":Ако и ти вдигнеш 222кg.може и да ти изкочат очите !
Браво на Карлос, и му пожелаваме много здраве и късмет!
14:56 22.04.2026
12 Цък
До коментар #11 от ".....":Насар е доказан наркоман. Арестуван, като всеки дебил мислиш се за голяма работа е отричал . Дори е бягал от полицията, сключва сделка и се признава за виновен. Насар е доказан наркоман по съдебен път. Който иска да се превъзнася по наркомани, аз ги ненавиждам, унищожават не само собствения живот , но и на околните . Насар е пропаднал тип, що лъжи изговори относно договора му с федерацията , опетла се като пиле в калчища и сам се изобличи. Наркотиците не прощават правят мозъка на чорба.
15:27 22.04.2026
13 мдаааа
15:46 22.04.2026