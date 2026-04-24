Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла

24 Април, 2026 10:29 1 099 9

  • карлос насар-
  • европейско първенство-
  • спорт-
  • вдигане на тежести

Състезанието е с начален час 15:00

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми. Състезанието е с начален час 15:00.

Предварителните очаквания са, че олимпийският шампион няма да има проблеми да вземе златото, като заявките записани в стартовия лист сочат, че българинът е дал 390 килограма двубой, което с десет повече от следващите - Ромен Имадушен от Франция и Ара Аганян от Армения. Назад във времето пък Карлос е показвал, че възможностите му са далеч над тези килограми. На световното първенство през миналата есен във Фьорде в същата категория Насар взе златото след 395 кг в двубоя при положение, че направи два неуспешни опита в изхвърлянето.

Именно в първото движение са основните амбиции на нашият представител, като в интервю за Sportal.bg Карлос заяви намерението си да атакува световния рекорд на иранеца Алиреза Моеини от 182 кг, поставен именно на шампионата в Норвегия. В изтласкването пък рекордът си е на Насар - 222 кг.

Златният медалист от Париж 2024 проведе три лагера по време на подготовката си за шампионата в Батуми. Стартът бе в Девин, след което Насар и щабът му се преместиха на високопланинската база в Белмекен, а накрая слязоха на морското равнище, подобно на грузинският град домакин и завършиха цикъла на Спорт палас близо до Варна. Карлос пристигна за европейското първенство ден преди началото му - на 18 април, за да има достатъчно време за аклиматизация.

Преди няколко дни нашият тежкоатлет бе избран съвсем логично и заслужено за щангист №1 на Европа за 2025 година. Тогава Насар спечели европейската титла в категория до 96 кг на шампионата в Кишинев с убийствения двубой от 417 килограма, а след това триумфира на вече споменатото световно в Норвегия.

Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    7 0 Отговор
    Успех!

    10:35 24.04.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Келеша се снима с Пеевски, ламти за кеш , но е много добър! Няма битка! Ще ги сгази!

    Коментиран от #3

    10:36 24.04.2026

  • 3 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    пеевски им издържа федерацията, предполагам го е заплашил, че ще я закрие и той е трябвало да потърси друга страна, представяте ли си до какъв разпад на държаата са я довели тия двамата, борисов каза че упражнявал влияние в борбата чрез Станка Златева

    10:51 24.04.2026

  • 4 Бобе

    4 2 Отговор
    Ще остави България вечно в залата на славата.Великан

    11:06 24.04.2026

  • 5 Линда

    1 1 Отговор
    Браво на момчето ама малко противно изражение има

    Коментиран от #6

    12:13 24.04.2026

  • 6 Разумихин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Линда":

    Ти па си мноо убав...

    Коментиран от #9

    12:41 24.04.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Добре. И голям праз. Спортистите са безполезни личности. Освен слава с друго нищо не допринася и да спечели някое медалче . А това щангите е най голямата скука .

    12:43 24.04.2026

  • 8 Хейт

    1 0 Отговор
    Леко грозноват но тази чужда кръв какво да се прави. То до сега не съм видял красавец с арабска кръв . А и почнаха по някой тв канали пак оная досадна реклама с него.

    12:45 24.04.2026

  • 9 Зик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Разумихин":

    А ти убав ли си или си мислиш за хубав . Коментара е точен.

    12:46 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове