Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми. Състезанието е с начален час 15:00.

Предварителните очаквания са, че олимпийският шампион няма да има проблеми да вземе златото, като заявките записани в стартовия лист сочат, че българинът е дал 390 килограма двубой, което с десет повече от следващите - Ромен Имадушен от Франция и Ара Аганян от Армения. Назад във времето пък Карлос е показвал, че възможностите му са далеч над тези килограми. На световното първенство през миналата есен във Фьорде в същата категория Насар взе златото след 395 кг в двубоя при положение, че направи два неуспешни опита в изхвърлянето.

Именно в първото движение са основните амбиции на нашият представител, като в интервю за Sportal.bg Карлос заяви намерението си да атакува световния рекорд на иранеца Алиреза Моеини от 182 кг, поставен именно на шампионата в Норвегия. В изтласкването пък рекордът си е на Насар - 222 кг.

Златният медалист от Париж 2024 проведе три лагера по време на подготовката си за шампионата в Батуми. Стартът бе в Девин, след което Насар и щабът му се преместиха на високопланинската база в Белмекен, а накрая слязоха на морското равнище, подобно на грузинският град домакин и завършиха цикъла на Спорт палас близо до Варна. Карлос пристигна за европейското първенство ден преди началото му - на 18 април, за да има достатъчно време за аклиматизация.

Преди няколко дни нашият тежкоатлет бе избран съвсем логично и заслужено за щангист №1 на Европа за 2025 година. Тогава Насар спечели европейската титла в категория до 96 кг на шампионата в Кишинев с убийствения двубой от 417 килограма, а след това триумфира на вече споменатото световно в Норвегия.

Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.