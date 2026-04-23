Карлос Насар атакува четвъртия си връх в Европа

23 Април, 2026 09:29 1 490 12

Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми

Карлос Насар атакува четвъртия си връх в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми. Състезанието е с начален час 15:00.

Предварителните очаквания са, че олимпийският шампион няма да има проблеми да вземе златото, като зявките записани в стартовия лист сочат, че българинът е дал 390 килограма двубой, което с десет повече от следващите - Ромен Имадушен от Франция и Ара Аганян от Армения. Назад във времето пък Карлос е показвал, че възможностите му са далеч над тези килограми. На световното първенство през миналата есен във Фьорде в същата категория Насар взе златото след 395 кг в двубоя при положение, че направи два неуспешни опита в изхвърлянето.

Именно в първото движение са основните амбиции на нашия представител, като в интервю за Sportal.bg Карлос заяви намерението си да атакува световния рекорд на иранеца Алиреза Моеини от 182 кг, поставен именно на шампионата в Норвегия. В изтласкването пък рекордът си е на Насар - 222 кг.

Златният медалист от Париж 2024 проведе три лагера по време на подготовката си за шампионата в Батуми. Стартът бе в Девин, след което Насар и щабът му се преместиха на високопланинската база в Белмекен, а накрая слязоха на морското равнище, подобно на грузинския град домакин и завършиха цикъла на Спортпалас близо до Варна. Карлос пристигна за европейското първенство ден преди началото му - на 18 април, за да има достатъчно време за аклиматизация.

Преди няколко дни нашият тежкоатлет бе избран съвсем логично и заслужено за щангист №1 на Европа за 2025 година. Тогава Насар спечели европейската титла в категория до 96 кг на шампионата в Кишинев с убийствения двубой от 417 килограма, а след това триумфира на вече споменатото световно в Норвегия.

Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 не се излагай

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Управител на кучкарник":

    Какво да си плаща момчето, при положение, че в последните 3г Бълария няма никакви спортни успехи, вкойто и да е спорт с изключение на личния принос и качества на това момче? Все едно има, с какво спортно отличие да се гордеем, а и трябва да плюем и по малкия лъч самочувствие, което ни се дава? Що за изтерзана душа носиш?

    09:39 23.04.2026

  • 3 така така

    5 8 Отговор
    За какво ми е нужно да знам това?

    Коментиран от #5, #7, #9

    09:44 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ттт

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "така така":

    Нямаш нужда да знаеш каквото и да било.

    09:54 23.04.2026

  • 6 Мано

    2 4 Отговор
    Аз ше дигне повече но не ми се занимава

    10:14 23.04.2026

  • 7 Да бе, да

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "така така":

    Прочете статията и споко- нищо не знаеш, Карлос ще вдига утре петък 24,03, не днес...

    10:33 23.04.2026

  • 8 Никой не се интересува от този спорт

    7 7 Отговор
    Вдигането на тежести е грозен и неатрактивен спорт, който има почти нулева гледаемост.
    Трябва да разберете, че големите "успехи" на Насар са единствено за вътрешна употреба,
    едва ли някой по света му знае името и се интересува изобщо от него.
    Нека да си търси сам спонсори, а не да занимава държавата с личните си финансови
    проблеми. В САЩ никой не дава пари на тези спортисти.

    Преди един месец ни беше надул главите как щял да ходи в Катар, Оман, Дубай
    да вдига под техния флаг, беше пуснал поредица от платени статии
    по всичките спортни сайтове - нека сега да ходи там!

    Коментиран от #10

    10:56 23.04.2026

  • 9 Ива

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "така така":

    А ти кой си !?!

    11:43 23.04.2026

  • 10 Мазньо

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Никой не се интересува от този спорт":

    Леле,колко си компетентен! В САЩ дават пари за всеки спорт и на всеки спортист,особено,ако бележи успехи и прославя страната им.
    Грозен бил този спорт,ами гледай си там балета и не давай хейтърски мнения тук!

    Коментиран от #11

    11:56 23.04.2026

  • 11 Лъжеш най-нагло

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мазньо":

    САЩ, в лицето на държавата не дава абсолютно нищо на спортистите - това мога да се обзаложа с теб лично на голяма сума пари, нека да заверим облога пред нотариус и да ти взема всичките пари напълно законно.

    Единственото, което се задължава Олимпийския Комитет на САЩ е някоко месеца безплатна подготовка преди Олимпийските Игри като изплащат на атлетите някакви малки суми. Толкова.

    Всеки спортист в САЩ си търси сам спонсори, държавата не налива грешни пари в никого.

    Естествено, че вдигане на тежести няма никаква гледаемост.
    Голяма гледаемост има например ВЛ на Англия, където футболистите вземат средно по 100 000 паунда на седмица и не занимават държавата с личните си проблеми.

    12:20 23.04.2026

  • 12 карлес нусар

    0 0 Отговор
    и белия връх за шмъркате

    16:03 23.04.2026

