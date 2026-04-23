Карлос Насар атакува четвъртия си връх в Европа

Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми. Състезанието е с начален час 15:00.
Предварителните очаквания са, че олимпийският шампион няма да има проблеми да вземе златото, като зявките записани в стартовия лист сочат, че българинът е дал 390 килограма двубой, което с десет повече от следващите - Ромен Имадушен от Франция и Ара Аганян от Армения. Назад във времето пък Карлос е показвал, че възможностите му са далеч над тези килограми. На световното първенство през миналата есен във Фьорде в същата категория Насар взе златото след 395 кг в двубоя при положение, че направи два неуспешни опита в изхвърлянето.
Именно в първото движение са основните амбиции на нашия представител, като в интервю за Sportal.bg Карлос заяви намерението си да атакува световния рекорд на иранеца Алиреза Моеини от 182 кг, поставен именно на шампионата в Норвегия. В изтласкването пък рекордът си е на Насар - 222 кг.
Златният медалист от Париж 2024 проведе три лагера по време на подготовката си за шампионата в Батуми. Стартът бе в Девин, след което Насар и щабът му се преместиха на високопланинската база в Белмекен, а накрая слязоха на морското равнище, подобно на грузинския град домакин и завършиха цикъла на Спортпалас близо до Варна. Карлос пристигна за европейското първенство ден преди началото му - на 18 април, за да има достатъчно време за аклиматизация.
Преди няколко дни нашият тежкоатлет бе избран съвсем логично и заслужено за щангист №1 на Европа за 2025 година. Тогава Насар спечели европейската титла в категория до 96 кг на шампионата в Кишинев с убийствения двубой от 417 килограма, а след това триумфира на вече споменатото световно в Норвегия.
Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 не се излагай
До коментар #1 от "Управител на кучкарник":Какво да си плаща момчето, при положение, че в последните 3г Бълария няма никакви спортни успехи, вкойто и да е спорт с изключение на личния принос и качества на това момче? Все едно има, с какво спортно отличие да се гордеем, а и трябва да плюем и по малкия лъч самочувствие, което ни се дава? Що за изтерзана душа носиш?
09:39 23.04.2026
3 така така
09:44 23.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ттт
До коментар #3 от "така така":Нямаш нужда да знаеш каквото и да било.
09:54 23.04.2026
6 Мано
10:14 23.04.2026
7 Да бе, да
До коментар #3 от "така така":Прочете статията и споко- нищо не знаеш, Карлос ще вдига утре петък 24,03, не днес...
10:33 23.04.2026
8 Никой не се интересува от този спорт
Трябва да разберете, че големите "успехи" на Насар са единствено за вътрешна употреба,
едва ли някой по света му знае името и се интересува изобщо от него.
Нека да си търси сам спонсори, а не да занимава държавата с личните си финансови
проблеми. В САЩ никой не дава пари на тези спортисти.
Преди един месец ни беше надул главите как щял да ходи в Катар, Оман, Дубай
да вдига под техния флаг, беше пуснал поредица от платени статии
по всичките спортни сайтове - нека сега да ходи там!
10:56 23.04.2026
9 Ива
До коментар #3 от "така така":А ти кой си !?!
11:43 23.04.2026
10 Мазньо
До коментар #8 от "Никой не се интересува от този спорт":Леле,колко си компетентен! В САЩ дават пари за всеки спорт и на всеки спортист,особено,ако бележи успехи и прославя страната им.
Грозен бил този спорт,ами гледай си там балета и не давай хейтърски мнения тук!
11:56 23.04.2026
11 Лъжеш най-нагло
До коментар #10 от "Мазньо":САЩ, в лицето на държавата не дава абсолютно нищо на спортистите - това мога да се обзаложа с теб лично на голяма сума пари, нека да заверим облога пред нотариус и да ти взема всичките пари напълно законно.
Единственото, което се задължава Олимпийския Комитет на САЩ е някоко месеца безплатна подготовка преди Олимпийските Игри като изплащат на атлетите някакви малки суми. Толкова.
Всеки спортист в САЩ си търси сам спонсори, държавата не налива грешни пари в никого.
Естествено, че вдигане на тежести няма никаква гледаемост.
Голяма гледаемост има например ВЛ на Англия, където футболистите вземат средно по 100 000 паунда на седмица и не занимават държавата с личните си проблеми.
12:20 23.04.2026
12 карлес нусар
16:03 23.04.2026