Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испанският национал Марк Кукурея обмисля раздяла с Челси

Испанският национал Марк Кукурея обмисля раздяла с Челси

2 Юни, 2026 07:56 905 4

  • марк кукурея-
  • челси-
  • испанския национален отбор-
  • испания-
  • барселона-
  • атлетико мадрид

Барселона и Атлетико Мадрид в надпревара за подписа на защитника

Испанският национал Марк Кукурея обмисля раздяла с Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марк Кукурея, един от ключовите играчи в отбраната на Челси и горд представител на испанския национален отбор, е на прага на важна промяна в своята кариера. След разочароващ сезон на "Стамфорд Бридж", 27-годишният бранител е все по-склонен да потърси ново предизвикателство, като не крие желанието си да се завърне в родната Испания, съобщава The Athletic.

Ръководството на лондонския клуб не възнамерява да спира Кукурея, ако на масата пристигне атрактивна оферта. След като "сините" завършиха на незадоволителното десето място във Висшата лига, клубът е готов да се раздели с някои от своите футболисти, за да преструктурира състава си.

Интересът към левия бек не закъснява. Барселона, където Кукурея е израснал като юноша, и Атлетико Мадрид, воден от амбициозния Диего Симеоне, вече са отправили запитвания за възможността да го привлекат.

В изминалата кампания Кукурея записа 50 двубоя с екипа на Челси, като се отчете с един гол и четири асистенции – постижения, които подчертават неговата универсалност и отдаденост на терена. Въпреки индивидуалните му усилия, отборът не успя да се пребори за по-предно класиране, което допълнително засили желанието на испанеца за промяна.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    10 0 Отговор
    Голем модел е тоя!

    07:59 02.06.2026

  • 2 Дзак

    6 1 Отговор
    Придаваше на Челси характер!

    08:03 02.06.2026

  • 3 гейлорд кокорчу

    1 0 Отговор
    да дойде в пи-пи имаме нужда от твърди ЧЛЕНОВЕ в атака

    08:34 02.06.2026

  • 4 Стеф

    1 0 Отговор
    Страхотен! Всеки отбор, би го поискал!

    09:18 02.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове