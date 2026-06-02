Испанският национал Марк Кукурея обмисля раздяла с Челси

Марк Кукурея, един от ключовите играчи в отбраната на Челси и горд представител на испанския национален отбор, е на прага на важна промяна в своята кариера. След разочароващ сезон на "Стамфорд Бридж", 27-годишният бранител е все по-склонен да потърси ново предизвикателство, като не крие желанието си да се завърне в родната Испания, съобщава The Athletic.

Ръководството на лондонския клуб не възнамерява да спира Кукурея, ако на масата пристигне атрактивна оферта. След като "сините" завършиха на незадоволителното десето място във Висшата лига, клубът е готов да се раздели с някои от своите футболисти, за да преструктурира състава си.

Интересът към левия бек не закъснява. Барселона, където Кукурея е израснал като юноша, и Атлетико Мадрид, воден от амбициозния Диего Симеоне, вече са отправили запитвания за възможността да го привлекат.

В изминалата кампания Кукурея записа 50 двубоя с екипа на Челси, като се отчете с един гол и четири асистенции – постижения, които подчертават неговата универсалност и отдаденост на терена. Въпреки индивидуалните му усилия, отборът не успя да се пребори за по-предно класиране, което допълнително засили желанието на испанеца за промяна.