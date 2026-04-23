Арда Гюлер аут до края на сезона

23 Април, 2026 16:24 450 0

Футболистът вече насочва поглед към следващата голяма цел – Световното първенство

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата турска звезда на Реал Мадрид - Арда Гюлер няма да може да се завърне на терена до края на сезона. Талантливият полузащитник получи мускулна травма в бицепса на бедрения мускул на десния крак, което го изважда от строя в решаващите мачове на „белия балет“.

Гюлер, който започна като титуляр в двубоя срещу Алавес преди броени дни, бе принудително заменен след неприятен инцидент на терена. Медицинските прегледи потвърдиха опасенията – възстановяването му ще отнеме между две и четири седмици, което на практика означава, че сезонът му в Ла Лига приключва преждевременно.

Това е пореден удар за Реал Мадрид, които разчитаха на свежестта и креативността на Гюлер в средата на терена.

Въпреки разочарованието, Арда Гюлер вече насочва поглед към следващата голяма цел – Световното първенство през 2026 година. Турция ще разчита на неговата класа и лидерство в груповата фаза, където ги очакват сблъсъци с Австралия, Парагвай и домакините от САЩ. Първият мач на турците е насрочен за 14 юни във Ванкувър, което дава на Гюлер достатъчно време да се възстанови напълно и да се подготви за голямата сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

