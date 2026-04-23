Арда Гюлер аут до края на сезона

Младата турска звезда на Реал Мадрид - Арда Гюлер няма да може да се завърне на терена до края на сезона. Талантливият полузащитник получи мускулна травма в бицепса на бедрения мускул на десния крак, което го изважда от строя в решаващите мачове на „белия балет“.

Гюлер, който започна като титуляр в двубоя срещу Алавес преди броени дни, бе принудително заменен след неприятен инцидент на терена. Медицинските прегледи потвърдиха опасенията – възстановяването му ще отнеме между две и четири седмици, което на практика означава, че сезонът му в Ла Лига приключва преждевременно.

Това е пореден удар за Реал Мадрид, които разчитаха на свежестта и креативността на Гюлер в средата на терена.

Въпреки разочарованието, Арда Гюлер вече насочва поглед към следващата голяма цел – Световното първенство през 2026 година. Турция ще разчита на неговата класа и лидерство в груповата фаза, където ги очакват сблъсъци с Австралия, Парагвай и домакините от САЩ. Първият мач на турците е насрочен за 14 юни във Ванкувър, което дава на Гюлер достатъчно време да се възстанови напълно и да се подготви за голямата сцена.