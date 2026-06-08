Ивайло Мирчев за оставката на Кандев: Оказан му е определен натиск

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика сериозни въпроси. Темата коментира в ефира на bTV съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

„Би било странно някой да не е смутен. Защото доста дълги години България нямаше истински главен секретар. Човек, който хората да припознават, че провежда истинска борба с престъпността“, каза Мирчев.

Той разказа за свой разговор с Кандев по темата за купуването на гласове.

„Той ми каза: „Аз съм полицай и съм професионалист. И е много важно никой да не ни се бърка в работата. Ние полицаите знаем какво да правим, стига политиците да не ни се месят“.

По думите му оставката идва в момент, в който главният секретар е получил високо обществено доверие.

„От неговата позиция днес става ясно, че му е оказан определен натиск. Това идва веднага след момента, в който той получи огромно обществено доверие.“

Попитан за твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че Кандев е посочил лични мотиви за напускането си, Мирчев отговори: „Аз не съм политически коментатор да коментирам думите на вътрешния министър.“

Според него по време на служебното правителство екипът в МВР е постигнал видими резултати.

„България имаше служебно правителство. Служебно правителство с изключително силен премиер. С изключително силен вътрешен министър в лицето на господин Дечев. И за първи път от много години истински главен секретар. Този екип свърши доста работа в рамките на два месеца без парламентарна подкрепа.“

Мирчев подчерта, че няма информация за евентуална бъдеща политическа кариера на Кандев.

„Такива разговори ние не сме имали.“

По повод първия месец от работата на кабинета „Радев“, съпредседателят на ДБ даде критична оценка.

„Силни заявки и слаби действия. Във всяко едно отношение.“

Като пример той посочи инициативата „Кошница с грижа“.

„Ноември 2023 година, когато същата идея със същите параметри беше представена от министър Богдан Богданов в кабинета „Денков“. Само че не се казваше „Кошница с грижа“, а „Достъпно за вас“.“

Според Мирчев проблемът не е в самата идея, а в липсата на реална конкуренция и ефективни регулатори.

„Решенията не минават през политически заявки, в които временно за няколко месеца се правят акции във веригите за няколко стоки. А в това да има много силна конкуренция и регулаторите да работят истински добре.“

На въпрос за предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет и възможен диалог с управляващите, Мирчев заяви:

„Управляващите трябва да инициират такъв диалог, ако искат подкрепа за избора на Висш съдебен съвет.“

Той отправи критики и към финансовата политика на правителството във връзка с обявения бюджетен дефицит.

„Изведнъж се появява бюджетен дефицит от 6-7-8%, въпреки че Европейската комисия говори за 4,1%.“

Според него финансовият министър трябва да преценява реално необходимите разходи, а не просто да събира исканията на отделните ведомства.

„Работата на финансовия министър е не просто да събере това, което са му изпратили министерствата и да даде едно стряскащо число, а да седне, да хване червения химикал и да каже: „Тук режа, тук режа, тук режа.““

Мирчев припомни и сходна ситуация от 2023 година.

„Тогава отново ни беше заявено, че бюджетният дефицит ще бъде 6-7-8% от брутния вътрешен продукт. Какво се случи? Помните ли годината тогава, когато ни стряскаха, че бюджетът ще отиде към 8%? С колко приключи? С 2%.“

По темата за бъдещата антикорупционна комисия той заяви, че между ДБ и управляващите няма съгласие.

„И ние винаги сме казвали, че тя не може да бъде бухалка и не може да бъде в този си вид. Не може да има разследващи функции, не може да контролира СРС-тата.“

Мирчев беше категоричен:

„Като питате дали се разбираме – ами не се разбираме.“

Той изрази и притеснение, че темата за борбата с корупционния модел постепенно изчезва от дневния ред.

„Това управление дойде с идеята да се бори с корупционния модел. Вече не се говори за корупционния модел. Има усещането дори за договорка с колективния Пеевски.“

Мирчев коментира и случая „Баба Алино“.

„Там има всички индикации, че похлупакът е бил от най-високо място.“

Според него отговори трябва да даде бизнесменът Олег Невзоров и да бъдат изяснени действията на институциите.

„Въпросният господин, който първоначално е бил за експулсиране от България по доклад на ДАНС, след това някой, може би господин Деньо Денев или някой свързан с него, му е казал: „Няма да ви експулсираме, но ще трябва да станете таен свидетел срещу варненския кмет“, след което той е разпитван над три часа.“

Мирчев твърди, че впоследствие Невзоров е бил разпитван в ДАНС.

„В резултат на този разпит намеците към него са били в посока: „Ние сега няма да Ви изгоним от България и ще ви оставим да си правите каквото искате. Обаче от Вас ще поискаме да кажете нещо срещу кмета на Варна.““

Попитан дали знае кой стои зад подобен натиск, той отговори: „Аз знам отговора.“

На въпрос дали ще го назове, Мирчев заяви: „Въпросът е към Деньо Денев. Трябва да поканите Деньо Денев и да го питате дали оказва такъв натиск.“