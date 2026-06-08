Ивайло Мирчев за оставката на Кандев: Оказан му е определен натиск

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика сериозни въпроси. Темата коментира в ефира на bTV съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
„Би било странно някой да не е смутен. Защото доста дълги години България нямаше истински главен секретар. Човек, който хората да припознават, че провежда истинска борба с престъпността“, каза Мирчев.
Той разказа за свой разговор с Кандев по темата за купуването на гласове.
„Той ми каза: „Аз съм полицай и съм професионалист. И е много важно никой да не ни се бърка в работата. Ние полицаите знаем какво да правим, стига политиците да не ни се месят“.
По думите му оставката идва в момент, в който главният секретар е получил високо обществено доверие.
„От неговата позиция днес става ясно, че му е оказан определен натиск. Това идва веднага след момента, в който той получи огромно обществено доверие.“
Попитан за твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че Кандев е посочил лични мотиви за напускането си, Мирчев отговори: „Аз не съм политически коментатор да коментирам думите на вътрешния министър.“
Според него по време на служебното правителство екипът в МВР е постигнал видими резултати.
„България имаше служебно правителство. Служебно правителство с изключително силен премиер. С изключително силен вътрешен министър в лицето на господин Дечев. И за първи път от много години истински главен секретар. Този екип свърши доста работа в рамките на два месеца без парламентарна подкрепа.“
Мирчев подчерта, че няма информация за евентуална бъдеща политическа кариера на Кандев.
„Такива разговори ние не сме имали.“
По повод първия месец от работата на кабинета „Радев“, съпредседателят на ДБ даде критична оценка.
„Силни заявки и слаби действия. Във всяко едно отношение.“
Като пример той посочи инициативата „Кошница с грижа“.
„Ноември 2023 година, когато същата идея със същите параметри беше представена от министър Богдан Богданов в кабинета „Денков“. Само че не се казваше „Кошница с грижа“, а „Достъпно за вас“.“
Според Мирчев проблемът не е в самата идея, а в липсата на реална конкуренция и ефективни регулатори.
„Решенията не минават през политически заявки, в които временно за няколко месеца се правят акции във веригите за няколко стоки. А в това да има много силна конкуренция и регулаторите да работят истински добре.“
На въпрос за предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет и възможен диалог с управляващите, Мирчев заяви:
„Управляващите трябва да инициират такъв диалог, ако искат подкрепа за избора на Висш съдебен съвет.“
Той отправи критики и към финансовата политика на правителството във връзка с обявения бюджетен дефицит.
„Изведнъж се появява бюджетен дефицит от 6-7-8%, въпреки че Европейската комисия говори за 4,1%.“
Според него финансовият министър трябва да преценява реално необходимите разходи, а не просто да събира исканията на отделните ведомства.
„Работата на финансовия министър е не просто да събере това, което са му изпратили министерствата и да даде едно стряскащо число, а да седне, да хване червения химикал и да каже: „Тук режа, тук режа, тук режа.““
Мирчев припомни и сходна ситуация от 2023 година.
„Тогава отново ни беше заявено, че бюджетният дефицит ще бъде 6-7-8% от брутния вътрешен продукт. Какво се случи? Помните ли годината тогава, когато ни стряскаха, че бюджетът ще отиде към 8%? С колко приключи? С 2%.“
По темата за бъдещата антикорупционна комисия той заяви, че между ДБ и управляващите няма съгласие.
„И ние винаги сме казвали, че тя не може да бъде бухалка и не може да бъде в този си вид. Не може да има разследващи функции, не може да контролира СРС-тата.“
Мирчев беше категоричен:
„Като питате дали се разбираме – ами не се разбираме.“
Той изрази и притеснение, че темата за борбата с корупционния модел постепенно изчезва от дневния ред.
„Това управление дойде с идеята да се бори с корупционния модел. Вече не се говори за корупционния модел. Има усещането дори за договорка с колективния Пеевски.“
Мирчев коментира и случая „Баба Алино“.
„Там има всички индикации, че похлупакът е бил от най-високо място.“
Според него отговори трябва да даде бизнесменът Олег Невзоров и да бъдат изяснени действията на институциите.
„Въпросният господин, който първоначално е бил за експулсиране от България по доклад на ДАНС, след това някой, може би господин Деньо Денев или някой свързан с него, му е казал: „Няма да ви експулсираме, но ще трябва да станете таен свидетел срещу варненския кмет“, след което той е разпитван над три часа.“
Мирчев твърди, че впоследствие Невзоров е бил разпитван в ДАНС.
„В резултат на този разпит намеците към него са били в посока: „Ние сега няма да Ви изгоним от България и ще ви оставим да си правите каквото искате. Обаче от Вас ще поискаме да кажете нещо срещу кмета на Варна.““
Попитан дали знае кой стои зад подобен натиск, той отговори: „Аз знам отговора.“
На въпрос дали ще го назове, Мирчев заяви: „Въпросът е към Деньо Денев. Трябва да поканите Деньо Денев и да го питате дали оказва такъв натиск.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ивайла мирчева
Коментиран от #20
19:01 08.06.2026
2 Който не е
19:01 08.06.2026
3 Пудели с Пачки
19:02 08.06.2026
4 гейлорд кукорчу
19:03 08.06.2026
5 Ямакошии
Коментиран от #25
19:03 08.06.2026
6 Дориана
19:04 08.06.2026
7 Фофов
19:05 08.06.2026
8 Кондю
19:05 08.06.2026
9 джаба блеефски
Коментиран от #13, #21
19:06 08.06.2026
10 Дориана
Коментиран от #42
19:06 08.06.2026
11 Унуфри
19:06 08.06.2026
12 Данчо
19:06 08.06.2026
13 славуцана
До коментар #9 от "джаба блеефски":оо искам и аз...
19:07 08.06.2026
14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
19:12 08.06.2026
15 Овчар
Коментиран от #27
19:13 08.06.2026
16 Чики-Рики
19:14 08.06.2026
17 Последния Софиянец
19:17 08.06.2026
18 два пръста чело, БКП с. Крушари
19:18 08.06.2026
19 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Да разбираме, че kaтyна ма националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията.
Ще продължи ограбването на народа по съветски модел .
19:18 08.06.2026
20 Чиба, nocepko !
До коментар #1 от "ивайла мирчева":Глупости !
Законопроекта предвижда копейките да си миете диpниците на магистралата, преди да ви ашладисват турските тираджии. Малко хигиена, какво като сте евтини руски npocти yтки ?
19:22 08.06.2026
21 Чиба, nocepko !
До коментар #9 от "джаба блеефски":На neнgepите само турски peZнаци са ви в главата. Не можете да спите докато не ви наврат нещо в дynapaта .
19:23 08.06.2026
22 Българин
19:28 08.06.2026
23 ФАКТ
19:29 08.06.2026
24 да разбирам
Ами с 2% електорално доверие не е редно да я държите.
И какво, собствено, свършихте докато бепе ваша?
19:32 08.06.2026
25 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Ямакошии":Я ми скажи, от колко години руската мафия управлява комплекс Камчия? Нещо не си спомням да си се пенил по въпроса.
Коментиран от #36
19:33 08.06.2026
26 Кочо
19:34 08.06.2026
27 Румен Решетников
До коментар #15 от "Овчар":Аз пък си мислех, че е Р.Овч....
19:34 08.06.2026
28 9689
19:38 08.06.2026
29 Нестор Григоров
19:41 08.06.2026
30 ?????
Аман от театро.
След провала на варненския кмет с украинците ППДБ-тата търсят нова фигура за президент/вицепрезидент.
И по законите на рекламата и театъра Кандев фърли драматично оставка заради принципи.
Само че тия принципи не му пречеха да уволнява разследващите петроханското дело и да мълчи като пукал за него.
А героят, който вкара в ареста едно момче заради дребно пътно нарушение пак е влязъл в обикновената си роля пред камерите.
19:46 08.06.2026
31 Мафията
19:51 08.06.2026
32 Смешников
19:53 08.06.2026
33 Дъвчат едно и също,
19:53 08.06.2026
34 Анономен
19:54 08.06.2026
35 Катуна
19:55 08.06.2026
36 Некой
До коментар #25 от "Копейкин Костя":Ти на Камчия явно не си стъпвал.
Управлявала руска мафия.....
Я отиди за една седмица и ела пак да го разправяш.
Чувал той за някакъв руски комплекс!
Само дето няма руснаци, ама хич!
19:57 08.06.2026
37 идиоти вън
19:59 08.06.2026
38 Чичо Дончо
20:10 08.06.2026
39 Хо хо
20:11 08.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 КАЗВАМ
ПУСНИ ПРАСЕ ПОД МАСЕ - ЗА ДА СЕ КАЧИ НА МАСЕ! ДЕРМЕНДЖИЕВ НАПРАВИ ТОВА, ОСТАВИ ГО ДА БЪДЕ ГЛ. СЕКРЕТАР НА МВР, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ЗА ТОЗИ ПОСТ ИМАШЕ ДРУГО ЛИЦЕ, А ТОЙ МУ СЕ ИЗПЛЮ В ЛИЦЕТО.
20:16 08.06.2026
42 Даааа
До коментар #10 от "Дориана":Дорче, знам че си голям "фен" на ПП и петроханските "лами", но ритуалното самоубийство на няколко психара, няма нищо общо с оставката на Кандев, който очакваше нещо "повече", което да му бъде дадено от Мунчо.....ама трябва да се мисли малко, а не да само да се плямпа, колкото да не заспиш...
Коментиран от #44
20:33 08.06.2026
43 Бая боклук се въди у нас
С баща партиен секретар, аре няма нужда - go krushary, go home!
20:45 08.06.2026
44 име
До коментар #42 от "Даааа":Педофилите са у Вашингтон и на остров Литъл Сейнт Джеймс на Епстийн. На Петрохан съко имаше едни педофили, но ДАНС ги излекува.
20:49 08.06.2026