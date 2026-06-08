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Ивайло Мирчев за оставката на Кандев: Оказан му е определен натиск

Ивайло Мирчев за оставката на Кандев: Оказан му е определен натиск

8 Юни, 2026 18:54 1 912 44

  • ивайло мирчев-
  • оставка-
  • георги кандев-
  • натиск

По повод първия месец от работата на кабинета „Радев“, съпредседателят на ДБ даде критична оценка. „Силни заявки и слаби действия. Във всяко едно отношение.“

Ивайло Мирчев за оставката на Кандев: Оказан му е определен натиск - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика сериозни въпроси. Темата коментира в ефира на bTV съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

„Би било странно някой да не е смутен. Защото доста дълги години България нямаше истински главен секретар. Човек, който хората да припознават, че провежда истинска борба с престъпността“, каза Мирчев.

Той разказа за свой разговор с Кандев по темата за купуването на гласове.

„Той ми каза: „Аз съм полицай и съм професионалист. И е много важно никой да не ни се бърка в работата. Ние полицаите знаем какво да правим, стига политиците да не ни се месят“.

По думите му оставката идва в момент, в който главният секретар е получил високо обществено доверие.

„От неговата позиция днес става ясно, че му е оказан определен натиск. Това идва веднага след момента, в който той получи огромно обществено доверие.“

Попитан за твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че Кандев е посочил лични мотиви за напускането си, Мирчев отговори: „Аз не съм политически коментатор да коментирам думите на вътрешния министър.“

Според него по време на служебното правителство екипът в МВР е постигнал видими резултати.

„България имаше служебно правителство. Служебно правителство с изключително силен премиер. С изключително силен вътрешен министър в лицето на господин Дечев. И за първи път от много години истински главен секретар. Този екип свърши доста работа в рамките на два месеца без парламентарна подкрепа.“

Мирчев подчерта, че няма информация за евентуална бъдеща политическа кариера на Кандев.

„Такива разговори ние не сме имали.“

По повод първия месец от работата на кабинета „Радев“, съпредседателят на ДБ даде критична оценка.

„Силни заявки и слаби действия. Във всяко едно отношение.“

Като пример той посочи инициативата „Кошница с грижа“.

„Ноември 2023 година, когато същата идея със същите параметри беше представена от министър Богдан Богданов в кабинета „Денков“. Само че не се казваше „Кошница с грижа“, а „Достъпно за вас“.“

Според Мирчев проблемът не е в самата идея, а в липсата на реална конкуренция и ефективни регулатори.

„Решенията не минават през политически заявки, в които временно за няколко месеца се правят акции във веригите за няколко стоки. А в това да има много силна конкуренция и регулаторите да работят истински добре.“

На въпрос за предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет и възможен диалог с управляващите, Мирчев заяви:

„Управляващите трябва да инициират такъв диалог, ако искат подкрепа за избора на Висш съдебен съвет.“

Той отправи критики и към финансовата политика на правителството във връзка с обявения бюджетен дефицит.

„Изведнъж се появява бюджетен дефицит от 6-7-8%, въпреки че Европейската комисия говори за 4,1%.“

Според него финансовият министър трябва да преценява реално необходимите разходи, а не просто да събира исканията на отделните ведомства.

„Работата на финансовия министър е не просто да събере това, което са му изпратили министерствата и да даде едно стряскащо число, а да седне, да хване червения химикал и да каже: „Тук режа, тук режа, тук режа.““

Мирчев припомни и сходна ситуация от 2023 година.

„Тогава отново ни беше заявено, че бюджетният дефицит ще бъде 6-7-8% от брутния вътрешен продукт. Какво се случи? Помните ли годината тогава, когато ни стряскаха, че бюджетът ще отиде към 8%? С колко приключи? С 2%.“

По темата за бъдещата антикорупционна комисия той заяви, че между ДБ и управляващите няма съгласие.

„И ние винаги сме казвали, че тя не може да бъде бухалка и не може да бъде в този си вид. Не може да има разследващи функции, не може да контролира СРС-тата.“

Мирчев беше категоричен:

„Като питате дали се разбираме – ами не се разбираме.“

Той изрази и притеснение, че темата за борбата с корупционния модел постепенно изчезва от дневния ред.

„Това управление дойде с идеята да се бори с корупционния модел. Вече не се говори за корупционния модел. Има усещането дори за договорка с колективния Пеевски.“

Мирчев коментира и случая „Баба Алино“.

„Там има всички индикации, че похлупакът е бил от най-високо място.“

Според него отговори трябва да даде бизнесменът Олег Невзоров и да бъдат изяснени действията на институциите.

„Въпросният господин, който първоначално е бил за експулсиране от България по доклад на ДАНС, след това някой, може би господин Деньо Денев или някой свързан с него, му е казал: „Няма да ви експулсираме, но ще трябва да станете таен свидетел срещу варненския кмет“, след което той е разпитван над три часа.“

Мирчев твърди, че впоследствие Невзоров е бил разпитван в ДАНС.

„В резултат на този разпит намеците към него са били в посока: „Ние сега няма да Ви изгоним от България и ще ви оставим да си правите каквото искате. Обаче от Вас ще поискаме да кажете нещо срещу кмета на Варна.““

Попитан дали знае кой стои зад подобен натиск, той отговори: „Аз знам отговора.“

На въпрос дали ще го назове, Мирчев заяви: „Въпросът е към Деньо Денев. Трябва да поканите Деньо Денев и да го питате дали оказва такъв натиск.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ивайла мирчева

    41 3 Отговор
    "Демократична България" е внесла в Народното събрание законопроект, който премахва действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата.

    Коментиран от #20

    19:01 08.06.2026

  • 2 Който не е

    17 8 Отговор
    Емигрирал все още има време. Корабът потъва. Щом дори вече и Николета Лозанова емигрира смятай накъде отива територията.

    19:01 08.06.2026

  • 3 Пудели с Пачки

    12 31 Отговор
    Успех на Кандев, вкл. в политическата му кариера

    19:02 08.06.2026

  • 4 гейлорд кукорчу

    35 4 Отговор
    ивайла кога ще правим оргийка с палицейски униформи и кожени палки ?

    19:03 08.06.2026

  • 5 Ямакошии

    37 6 Отговор
    ГЕРБ и ПП-ДъБъ оставиха 0краинската мафия да безчинства по морето строят незаконно в столицата пък е пълно със сводници и 0краинки ескортиращи.

    Коментиран от #25

    19:03 08.06.2026

  • 6 Дориана

    22 6 Отговор
    Това изобщо не е вярно . Точно обратното те взаимно трябваше да се допълват. Има съмнение начина по който се оттегли Кандев много напомня на случая с Петрохан. Това навява на мисълта ,че истинската причина е мафията от кръга на корумпирания модел на управление. И при двата случая има много общо- уж разочарование от правителството последвало при Кандев с оставка, а при другия случай със "самоубийство". Кандев може да е притиснат и заплашен от мафията в България.

    19:04 08.06.2026

  • 7 Фофов

    26 3 Отговор
    На тебе трябва да Ти се окаже определен натиск, в онази част, където слънце не Те е огрявало. На тебе и на Кокорчо, и на Просто Киро, и на Академик Мишок!

    19:05 08.06.2026

  • 8 Кондю

    21 2 Отговор
    Аз не знам защо си отива. Ти Мир4ева знаеш ли?

    19:05 08.06.2026

  • 9 джаба блеефски

    22 3 Отговор
    ивайла кога ще те водя пак на турска баня🌈

    Коментиран от #13, #21

    19:06 08.06.2026

  • 10 Дориана

    18 7 Отговор
    Не трябва да се разсъждава прибързано . Тук има въпроси на които може само Кандев да отговори. Кой му е пречил или спъвал работата ? Заплашван ли е бил ? Този случай много наподобява на случая Петрохан. Кандев също като четиримата здрави и пълни с енергия мъже от Петрохан изведнъж се "разочароват" от властта и единия решава да напусне МВР , другите решават да се "самоубият"..Тук има причина да се съмняваме, че е оказан натиск и заплаха от мафията на корумпирания модел Борисов- Пеевски. Няма логично обяснение, защо Кандев не е разговарял с Демерджиев или с Румен Радев. Защо чрез ФЕЙСБУК говори.?

    Коментиран от #42

    19:06 08.06.2026

  • 11 Унуфри

    19 3 Отговор
    Не разбрали че си компрометиран политик и мнението е слугинско

    19:06 08.06.2026

  • 12 Данчо

    18 2 Отговор
    Зависи ако е за обещана политическа кариера всичко ще се изясни

    19:06 08.06.2026

  • 13 славуцана

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "джаба блеефски":

    оо искам и аз...

    19:07 08.06.2026

  • 14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    18 3 Отговор
    Никакъв натиск, това беше един розов цирк инсцениран и разигран от понитата!

    19:12 08.06.2026

  • 15 Овчар

    16 4 Отговор
    Този е един от най продажните и гнусни политици в държавата..!

    Коментиран от #27

    19:13 08.06.2026

  • 16 Чики-Рики

    13 3 Отговор
    Стига с тоя Кандев бе! Какво сте ,,зацвилили,,?!Той си е ,,опекъл,, работата!Щом не чака пенсионната възраст,не го мислете!

    19:14 08.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Иво много добре знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров но се прави на луд.

    19:17 08.06.2026

  • 18 два пръста чело, БКП с. Крушари

    13 3 Отговор
    Регулировчик пътно движение Мирчев да не стана и секретарка на Кандев на щат в МВР-то?

    19:18 08.06.2026

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    5 14 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Да разбираме, че kaтyна ма националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията.
    Ще продължи ограбването на народа по съветски модел .

    19:18 08.06.2026

  • 20 Чиба, nocepko !

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "ивайла мирчева":

    Глупости !
    Законопроекта предвижда копейките да си миете диpниците на магистралата, преди да ви ашладисват турските тираджии. Малко хигиена, какво като сте евтини руски npocти yтки ?

    19:22 08.06.2026

  • 21 Чиба, nocepko !

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "джаба блеефски":

    На neнgepите само турски peZнаци са ви в главата. Не можете да спите докато не ви наврат нещо в дynapaта .

    19:23 08.06.2026

  • 22 Българин

    11 3 Отговор
    Оказван му е натиск да каже истината за Петрохан , но вие не давате ! Също и за нова украйна край Варна !

    19:28 08.06.2026

  • 23 ФАКТ

    3 3 Отговор
    Мафията не допуска такива като Кандев !!! Кой е той за да каже - край с катаджийте в храстите ??? Еми нали на това ни се крепи икономиката бре !!!! Току виж се разровил и за Петрохан дето се самоубиха едни хора кой както може - по един...по два пъти в главата . Айде шут и навънка ! Стадото трябва да си пасе и да не се стресира от някакви недомислици че някой е бил на Околчица и Петрохан ! Калушев ги е избил като пилци и е казал на Деян да се покрие щото и него ще гръмне !!!Всичко е доказано !

    19:29 08.06.2026

  • 24 да разбирам

    7 1 Отговор
    че службата е била под ваш контрол?

    Ами с 2% електорално доверие не е редно да я държите.

    И какво, собствено, свършихте докато бепе ваша?

    19:32 08.06.2026

  • 25 Копейкин Костя

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ямакошии":

    Я ми скажи, от колко години руската мафия управлява комплекс Камчия? Нещо не си спомням да си се пенил по въпроса.

    Коментиран от #36

    19:33 08.06.2026

  • 26 Кочо

    4 9 Отговор
    Аз гласувам за изрядния политик Гюров, а за Кандев който иска да гласува! Не ми пречите и уважавам приветствам Вашият избор! Йотова е безупречна, но няма шанс! Не може цялата власт да е в един курник с кокошки и патици! Поне да правят нещо, а само пленуми! Питаш ги - бюджета е продънен, инфлация, дефицит, корупция и престъпност напират, защо не ги натъпчете в Белене и какво отговарят!? - Правим анализ, ще работим законодателно, институционално, без бързане и паника! И всичко по старому, БКП се върна чрез номенклатурните си наследници! Поне махнаха номенклатурните слуги, охранители и доносници в лицето на простата партия! Но, не съвсем!

    19:34 08.06.2026

  • 27 Румен Решетников

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Аз пък си мислех, че е Р.Овч....

    19:34 08.06.2026

  • 28 9689

    6 1 Отговор
    А ти си лекето от Крушари.

    19:38 08.06.2026

  • 29 Нестор Григоров

    10 1 Отговор
    Какво стана с побоя? Мирчев успя ли да се възстанови?

    19:41 08.06.2026

  • 30 ?????

    8 2 Отговор
    Уф.
    Аман от театро.
    След провала на варненския кмет с украинците ППДБ-тата търсят нова фигура за президент/вицепрезидент.
    И по законите на рекламата и театъра Кандев фърли драматично оставка заради принципи.
    Само че тия принципи не му пречеха да уволнява разследващите петроханското дело и да мълчи като пукал за него.
    А героят, който вкара в ареста едно момче заради дребно пътно нарушение пак е влязъл в обикновената си роля пред камерите.

    19:46 08.06.2026

  • 31 Мафията

    2 1 Отговор
    Принуди човека да напусне,това е истината.

    19:51 08.06.2026

  • 32 Смешников

    5 1 Отговор
    Тоя явно от всичко разбира. То не бе от регулиране на движението, сега пък, както се вижда от заглавието твърди, че на Кандев му е бил оказан определен натиск. Като има информация за нещо такова да излезе и да я предостави на компетентните органи, а не да блябосва все едно е на мегдана на с.Крушаре от където е изпълзял. Голям капацитет стана от всичко вдява и накрая винаги излиза, че от нищо не схваща.

    19:53 08.06.2026

  • 33 Дъвчат едно и също,

    7 0 Отговор
    от пусто в празно, времето върви, дългът расте, инфлацията расте, гола вода и Радев и Шарлатаните му

    19:53 08.06.2026

  • 34 Анономен

    3 1 Отговор
    Вие си мислите че другите са като вас да оказват натиск

    19:54 08.06.2026

  • 35 Катуна

    0 0 Отговор
    Ромката "България" е дадена на друг ,циганин как страда ,ромката е продадена ... на друг циганин как страда се пее в една песен Бг катуна на къде пътува......?????

    19:55 08.06.2026

  • 36 Некой

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Копейкин Костя":

    Ти на Камчия явно не си стъпвал.
    Управлявала руска мафия.....
    Я отиди за една седмица и ела пак да го разправяш.
    Чувал той за някакъв руски комплекс!
    Само дето няма руснаци, ама хич!

    19:57 08.06.2026

  • 37 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Щеше да бъде смешен ако не е жалък тоя!!!! И такива индивиди са народни представители, изпратени от други с мозак колкото в едно жълто паве!!!

    19:59 08.06.2026

  • 38 Чичо Дончо

    3 0 Отговор
    Пак Мирчев лай-ноМетааа

    20:10 08.06.2026

  • 39 Хо хо

    2 0 Отговор
    От 2021 до 2025 само смешници. Крушареца на финала съвсем оплеска нещата като обърка Дечо Дечев с Деньо Денев. Мисирката Ризовица замаза гафа като закри предаването преди да се усети мушмурока от Крушари.

    20:11 08.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 КАЗВАМ

    2 1 Отговор
    НА КАНДЕВ НЕ МУ Е ОКАЗАН НАТИСК, А НАПРОТИВ! ОТ МВР ИМАТ ДОСТА РАЗКРИТИЯ ЗА ПЕТРОХАН И МОЖЕ КАНДЕВ ДА НЕ Е БИЛ СЪГЛАСЕН С ТОВА ЗАЩОТО СА НЕГОВИТЕ ХОРА ОТ ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС-НН. ДЕРМЕНДЖИЕВ НА НЯКОЛКО ПЪТИ ГО КАЗА В ЕФИР, ДАЖЕ ТВЪРДЕШЕ , ЧЕ РАЗКРИТИЯТА ЩЕ БЪДАТ ДОСТОЯНИЕ ПРЕД НАС, МОЖЕ БИ ЗА ТОВА НЕ ГИ РАЗКРИВА. КАНДЕВ СЕ ОКАЗА, ЧЕ НЕ Е ТОВА, КОЕТО ВИДЯХМЕ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ. ЗА НЕГО ВАЖИ ПОГОВОРКАТА:
    ПУСНИ ПРАСЕ ПОД МАСЕ - ЗА ДА СЕ КАЧИ НА МАСЕ! ДЕРМЕНДЖИЕВ НАПРАВИ ТОВА, ОСТАВИ ГО ДА БЪДЕ ГЛ. СЕКРЕТАР НА МВР, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ЗА ТОЗИ ПОСТ ИМАШЕ ДРУГО ЛИЦЕ, А ТОЙ МУ СЕ ИЗПЛЮ В ЛИЦЕТО.

    20:16 08.06.2026

  • 42 Даааа

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Дорче, знам че си голям "фен" на ПП и петроханските "лами", но ритуалното самоубийство на няколко психара, няма нищо общо с оставката на Кандев, който очакваше нещо "повече", което да му бъде дадено от Мунчо.....ама трябва да се мисли малко, а не да само да се плямпа, колкото да не заспиш...

    Коментиран от #44

    20:33 08.06.2026

  • 43 Бая боклук се въди у нас

    1 0 Отговор
    Ти сигурен ли си в това, или така си говориш !
    С баща партиен секретар, аре няма нужда - go krushary, go home!

    20:45 08.06.2026

  • 44 име

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Даааа":

    Педофилите са у Вашингтон и на остров Литъл Сейнт Джеймс на Епстийн. На Петрохан съко имаше едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    20:49 08.06.2026

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