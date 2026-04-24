Треньорът на Реал Мадрид с пиперлив коментар за издънка на Килиан Мбапе в социалните мрежи

24 Април, 2026 06:15 1 283 0

Поводът бе активността на френската звезда в социалните мрежи, където той хареса публикация, свързваща Жозе Моуриньо със завръщане на „Сантяго Бернабеу“

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният наставник на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа, даде забавен и леко пренебрежителен отговор на въпроси относно Килиан Мбапе. Поводът бе активността на френската звезда в социалните мрежи, където той хареса публикация, свързваща Жозе Моуриньо със завръщане на „Сантяго Бернабеу“.

Арбелоа застана начело на „белия балет“ след уволнението на Шаби Алонсо по-рано през сезона, но кампанията се превърна в истинско бедствие и е напът да завърши без нито един трофей. Очаква се испанецът да не получи постоянен договор, а Моуриньо, който в момента води Бенфика, е сред спряганите имена за поста.

На пресконференция преди петъчния сблъсък с Бетис, Арбелоа бе попитан за реакцията на Мбапе към публикация в Instagram профила „Score90“. Той отговори лаконично: „Безразлично ми е дали Мбапе харесва Моуриньо, Джулия Робъртс или който и да е друг!“

Профилът Score90 публикува колаж на Моуриньо от периода му в Реал през 2012 г. заедно с Месут Йозил и Кристиано Роналдо, съпоставен с нов дизайн, включващ Мбапе и Арда Гюлер.

„Жозе Моуриньо в момента е един от основните кандидати да поеме Реал Мадрид през следващия сезон. От предишния му престой в клуба той има втория най-висок процент победи сред всички мениджъри на Реал Мадрид. Нещо повече, по време на последния си престой той превърна голмайсторските умения на Кристиано Роналдо от елитни в суперчовешки. Можем ли да видим подобна трансформация с Килиан Мбапе? Какво мислите? Има ли шанс за завръщане на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид и ако да, дали той би бил правилният мениджър за испанския гранд“, се казваше в публикацията в социалните мрежи, която предизвика интереса на Мбапе.

Според испанската преса официалният акаунт на Мбапе е харесал поста, макар по-късно „лайкът“ да е бил премахнат.


