Новини
Спорт »
Световен футбол »
Екс нападател на Реал Мадрид: Бих пуснал Винисиус, но не и Мбапе

24 Април, 2026 13:29 737 1

  • реал мадрид-
  • иполито ринкон-
  • килиан мбапе-
  • винисиус жуниор

Екс нападател на Реал Мадрид: Бих пуснал Винисиус, но не и Мбапе
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иполито Ринкон е юноша на Реал Мадрид, но не успява да се утвърди в първия тим – изиграва едва 16 мача, а през по-голямата част е преотстъпван на други отбори. Нападателят, който сега е на 68 години, обаче прави отлична кариера в Бетис, където изиграва 228 мача и дори стига до националния отбор (22 срещи и 10 гола).

Тази вечер двата отбора ще се изправят един срещу друг в Ла Лига, а Ринкон бе потърсен за коментар на състоянието на родния си клуб. Той остро критикува атаката на Реал Мадрид и тактическите недостатъци на Арбелоа.

„Ако аз бях треньор, със сигурност бих променил атаката на отбора. Бих пуснал Винисиус, но не и Килиан Мбапе. Невъзможно е да има двама такива играчи в един отбор. И не са само те — има и Джуд Белингам. Те не могат да играят заедно. Това трио не работи.

В защита освен отборът е пълен хаос. Има структурни проблеми. Алваро Арбелоа изобщо не е подобрил играта в тактическо отношение. Не е достатъчно просто да се разбираш с играчите. Точно затова изискванията в Реал Мадрид са толкова високи", каза Иполито Ринкон.

В днешното гостуване на Бетис в двубой от 32-ия кръг на Ла Лига отборът на Реал Мадрид ще бъде без контузените Едер Милитао, Арда Гюлер, Тибо Куртоа и Родриго. Фирпо и Ортис са големите отсъстващи за домакините.

„Кралете“ изостават на 9 точки от лидера Барселона и шансовете за титлата са илюзорни. Домакините от Севиля са на 5-о място в подреждането с актив от 49 пункта, като са в серия от 3 мача без загуба.

Реал спечели последния сблъсък с Бетис с разгромното 5:1 на стадион "Сантяго Бернабеу" в испанската столица в края на този януари. В Севиля обаче „лос бланкос“ не са печелили от 5 години насам.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Мбапе е след контузия. Аз от преди над 2 години съм казал, че трябва да продадат Винисиус. Заедно с други като Рюдигер създават проблеми. И други покрай тях са такива. Кархавал също, колкото и добър да бе.

    14:01 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове