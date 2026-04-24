Екс нападател на Реал Мадрид: Бих пуснал Винисиус, но не и Мбапе

Иполито Ринкон е юноша на Реал Мадрид, но не успява да се утвърди в първия тим – изиграва едва 16 мача, а през по-голямата част е преотстъпван на други отбори. Нападателят, който сега е на 68 години, обаче прави отлична кариера в Бетис, където изиграва 228 мача и дори стига до националния отбор (22 срещи и 10 гола).

Тази вечер двата отбора ще се изправят един срещу друг в Ла Лига, а Ринкон бе потърсен за коментар на състоянието на родния си клуб. Той остро критикува атаката на Реал Мадрид и тактическите недостатъци на Арбелоа.

„Ако аз бях треньор, със сигурност бих променил атаката на отбора. Бих пуснал Винисиус, но не и Килиан Мбапе. Невъзможно е да има двама такива играчи в един отбор. И не са само те — има и Джуд Белингам. Те не могат да играят заедно. Това трио не работи.

В защита освен отборът е пълен хаос. Има структурни проблеми. Алваро Арбелоа изобщо не е подобрил играта в тактическо отношение. Не е достатъчно просто да се разбираш с играчите. Точно затова изискванията в Реал Мадрид са толкова високи", каза Иполито Ринкон.

В днешното гостуване на Бетис в двубой от 32-ия кръг на Ла Лига отборът на Реал Мадрид ще бъде без контузените Едер Милитао, Арда Гюлер, Тибо Куртоа и Родриго. Фирпо и Ортис са големите отсъстващи за домакините.

„Кралете“ изостават на 9 точки от лидера Барселона и шансовете за титлата са илюзорни. Домакините от Севиля са на 5-о място в подреждането с актив от 49 пункта, като са в серия от 3 мача без загуба.

Реал спечели последния сблъсък с Бетис с разгромното 5:1 на стадион "Сантяго Бернабеу" в испанската столица в края на този януари. В Севиля обаче „лос бланкос“ не са печелили от 5 години насам.