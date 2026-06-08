Пламен Андреев на прага на ново предизвикателство: Унгарският Дебрецен с оферта за младия страж

Българският национален вратар до 21 години Пламен Андреев отново попада под светлината на прожекторите, след като унгарският футболен колос Дебрецен прояви сериозен интерес към него. Според информация на нидерландското издание fr12.nl, унгарците вече са отправили официално предложение към Фейенорд – клуба, който държи правата на обещаващия страж.

Пламен Андреев, който навърши 21 години, бе привлечен в редиците на Фейенорд през 2022 година срещу сумата от 1.2 милиона евро, след като впечатли с изявите си в Левски. Въпреки дългосрочния договор до 2029 година, младият вратар така и не успя да се наложи като титуляр в нидерландския гранд.

Миналата есен Андреев облече екипа на испанския Расинг Сантандер във Втора дивизия, а през зимния трансферен прозорец бе преотстъпен на полския Лех Познан. За съжаление, престоят му в Полша се оказа кратък – изигра само един официален мач, след което се завърна в Ротердам.

Сега пред младия българин се открива нова врата – Дебрецен, завършил на четвърта позиция в унгарското първенство, е готов да му предостави повече игрово време и шанс за изява. Фейенорд ще разгледа внимателно условията на предложението, като решението за бъдещето на Андреев се очаква в най-скоро време.

Според данни на transfermarkt.com, стойността на Пламен Андреев възлиза на 1.5 милиона евро.