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Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Католика

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Католика

8 Юни, 2026 16:48 520 0

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23-годишният българин победи Джанмарко Ферари

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Католика - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

23-годишният българин победи представителя на домакините Джанмарко Ферари с 6:4, 3:6, 6:1. Двубоят продължи час и 46 минути.


Поставеният под №4 в пресявките българин спечели първия сет с единствен пробив в деветия гейм. Италианецът поведе с 4:2 във втората част, успя да удържи преднината си за 6:4, като по този начин се стигна до решаващ трети сет. В него Нестеров доминираше изцяло на корта, поведе с 5:0, а след това без проблеми затвори мача в своя полза с 6:1.


Друг национал на България Александър Василев ще започне директно от основната схема на сингъл, като в първия кръг ще играе срещу квалификант.


На двойки Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще играят на старта срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Цукерман (Израел).


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