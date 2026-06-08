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Ливърпул с прицел към младата звезда на Борнемут - Алекс Скот

Ливърпул с прицел към младата звезда на Борнемут - Алекс Скот

8 Юни, 2026 16:27 594 0

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Новият мениджър на "червените" Андони Ираола иска да привлече талантливия полузащитник

Ливърпул с прицел към младата звезда на Борнемут - Алекс Скот - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул е на път да осъществи впечатляващ трансфер, след като се появиха информации, че клубът е отправил сериозен интерес към 22-годишния полузащитник на Борнемут – Алекс Скот. Според източници на британското издание The Sun, именно новият мениджър на "червените" Андони Ираола е настоял за привличането на младия английски талант.

Ираола познава отлично качествата на Скот, тъй като до неотдавна ръководеше именно Борнемут. Испанският специалист е убеден, че полузащитникът ще внесе свежест и креативност в средата на терена на Ливърпул, като ще подсили конкуренцията в халфовата линия.

Алекс Скот се присъедини към Борнемут през 2023 година и бързо се превърна в ключова фигура за отбора. През изминалия сезон младият футболист изигра 39 срещи във всички турнири, като реализира 4 попадения и добави 1 асистенция към актива си. В момента пазарната му стойност се оценява на внушителните 50 милиона евро – сума, която подчертава високата оценка за неговия потенциал.


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