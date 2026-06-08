Нов досаден бъг в Android Auto

Милиони потребители на Android Auto се сблъскват със заслепяващ екран по време на нощни пътувания поради досаден нов софтуерен бъг, който не позволява на навигационните приложения да преминават автоматично в тъмен режим. Тази грешка напълно прекъсва връзката между хардуера на автомобила и инфоразвлекателния дисплей, което оставя шофьорите с ослепителен бял екран с висока яркост при навигация в условия на пълна тъмнина.

При правилно функционираща конфигурация на кокпита, фабрично инсталираните устройства за Android Auto автоматично намаляват яркостта и превключват навигационните приложения като Google Maps и Waze в тъмна тема в момента, в който фаровете се включат. Тази система разчита на локализирано споделяне на данни, независимо дали се задейства ръчно от водача или автоматично чрез сензор за осветеност на таблото при влизане в тунел или шофиране в сумрак.

Настоящата системна грешка е свързана с пускането на Android Auto версия 17.0 и последващите ѝ бета версии 17.1. Вместо да чете телеметрията на фаровете на автомобила, софтуерното обновление фиксира основния навигационен дисплей в постоянен дневен режим. Ранните диагностики на потребителите във форумите на Google Community и Reddit показват, че проблемът засяга множество марки автомобили, от луксозни европейски модели до евтини автомобили за ежедневно пътуване, и остава налице на различни платформи за смартфони.

Инженерният екип на Google официално призна проблема, като специалисти от общността активно събират системни логове от засегнатите потребители, за да създадат решенеи. Докато този софтуерен пач не бъде пуснат, разочарованите шофьори са намерили няколко ръчни решения за възстановяване на реда в цифровите си табла.

Най-непосредственото решение е да се наложи постоянна нощна тема директно през системната конзола. Шофьорите могат да заобиколят автоматичните хардуерни тригери, като отворят менюто с настройки на приложението Android Auto на смартфоните си, намерят параметрите на дисплея и ръчно превключат настройката за ден/нощ от „Автоматично“ или „Управлявано от колата“ директно към фиксирана настройка „Нощ“. Макар това да изисква ръчна намеса за превключване обратно по време на пътувания в слънчеви следобеди, то ефективно спира системата да излъчва яркостта на дългите светлини в кабината след залез слънце.

За технически грамотните собственици, които искат да възстановят автоматичното превключване веднага, най-ефективното механично решение е връщане към по-стара версия на софтуера. Тъй като бъгът е вграден директно в най-новите версии на приложението, потребителите могат да решат проблема, като отидат в мениджъра на приложенията на телефона си, деинсталират последните актуализации на Android Auto, за да се върнат към версия 16.9, и временно деактивират автоматичните актуализации в Google Play Store, докато не излезе проверен пач.