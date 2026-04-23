Жозе Моуриньо съгласен на завръщане в Реал Мадрид

23 Април, 2026 17:11 816 2

Португалецът е готов за ново предизвикателство

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо, настоящият наставник на Бенфика, е дал съгласието си да се завърне начело на Реал Мадрид, съобщава авторитетното издание Diario AS. Ако това се случи, португалският специалист ще поеме „белия балет“ за втори път, цели 13 години след като напусна „Сантяго Бернабеу“ през лятото на 2013 година.

Според информацията, агентът на 63-годишния Моуриньо – Жорже Мендеш, вече е уведомил ръководството на мадридския колос за наличието на освобождаваща клауза в договора на треньора с Бенфика. Тази клауза позволява на именития специалист да прекрати взаимоотношенията си с португалския гранд след края на сезон 2025/2026, което би отворило широко вратите за евентуално завръщане в испанската столица.

Въпреки че Моуриньо е обвързан с Бенфика до 30 юни 2027 година, той е изразил готовност да напусне по-рано, ако Реал Мадрид отправи официална покана. Всичко обаче ще зависи от решението на президента на „кралския клуб“ Флорентино Перес, който трябва да даде зелена светлина за повторното назначаване на харизматичния треньор.

Припомняме, че Жозе Моуриньо ръководи Реал Мадрид между 2010 и 2013 година.


  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Пакш ще има един зомбита отбор.

    17:13 23.04.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Напъните на пенсионера...бита карта си..видя се...лежиш на стари лаври..

    17:54 23.04.2026

